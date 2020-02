Danilo Cirioni de La Table protagonista a “Sportello Italia” per raccontare la ceramica artigianale

NewTuscia – VITERBO – Danilo Cirioni, titolare de La Table, domani mattina sarà in diretta radiofonica Rai nella trasmissione “Sportello Italia” per raccontare l’unicità della sua ceramica artigianale 100% Made in Italy e del suo inimitabile ed esclusivo G-Phone, l’amplificatore in ceramica che ha cambiato il modo di ascoltare la musica dallo smartphone.

L’impresa artigiana del settore ceramico con sede a Fabrica di Roma, socia di Confartigianato Imprese di Viterbo, sarà quindi protagonista domani mattina (venerdì 28 febbraio) a partire dalle 11,30 del programma Rai di Radio1 dedicato all’economia italiana, a cura di Americo Mancini con la regia di Francesco Galluzzo. Insieme a Danilo Cirioni, in collegamento da Fabrica di Roma, ci sarà ospite in studio anche Antonio Donato Colì, presidente di Confartigianato Ceramica e presidente della Federazione artistico di Confartigianato Imprese.

Confartigianato imprese di Viterbo