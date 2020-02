Adozione del cuore per Asia e Tommy

NewTuscia – VITERBO – Asia e Tommy nati in casa il 20 gennaio 2016, sono microchippati, vaccinati e sterilizzati con libretto libretto veterinario.

Sono due splendidi fratelli simil bordercolly, pesano 20kg, sono affettuosi, intelligenti, ubbidiente, abituati a vivere in casa e amano il contatto umano. Sono stati salvati dal canile dopo la morte del padrone e ora vivono in una pensione pagata dalle volontarie che li hanno recuperati, ma hanno bisogno di una casa vera e di una famiglia stabile che li ami per sempre.

I due molto equilibrati nonostante quello che hanno passato ed amano correre all’aria aperta. Si cerca adozione di coppia perché vivono insieme da sempre e sono uno l’ombra dell’altro: soffrirebbero troppo lontani. Per una buona collocazione si possono portare in tutto il centro nord previa firma moduli di adozione.

Per info contattare Paola 3286578284