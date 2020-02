1 marzo, celebrazione Transito di Santa Rosa: attenzione ai divieti di sosta

NewTuscia – VITERBO – Il prossimo 1 marzo si celebrerà il Transito di Santa Rosa (la ricorrenza è il 6 marzo). Per consentire il regolare svolgimento delle iniziative previste, sono stati predisposti una serie di provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare. Pertanto, domenica 1 marzo, dalle ore 13,30 fino a cessata necessità, in largo Facchini di Santa Rosa, in via Santa Rosa, piazza della Crocetta e via Mazzini (tratto da piazza della Crocetta a Corso Italia) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione.

A partire dalle 16 la circolazione veicolare potrebbe subire interruzioni e variazioni nelle seguenti vie: piazza della Crocetta, via Mazzini (ultimo tratto, direzione Corso Italia), Corso Italia, piazza Verdi (tratto interessato), via Santa Rosa e largo Facchini di Santa Rosa (ord. n. 111 del 21/2/2020, Polizia Locale).