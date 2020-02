Visita del Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza al Comando Provinciale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Nella mattinata odierna il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo ha ricevuto la visita del Comandante Regionale Lazio – Generale di Divisione Rosario Lorusso – che è stato accolto dal Comandante Provinciale – Col.t.ISSMI Andrea Pecorari – e dai Comandanti dei dipendenti reparti territoriali.

Presente anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Viterbo, per sottolineare il legame inscindibile tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo.

L’alto Ufficiale si è intrattenuto con i militari in servizio ai quali ha espresso la stima per i risultati di servizio ottenuti, spronandoli nel contempo ad impegnarsi sempre più nella lotta alle frodi fiscali, agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, alle illegalità finanziarie, nonché alle turbative della libera concorrenza e del mercato.

Nel corso della mattinata, il Generale Lorusso ha incontrato: S.E. il Signor Prefetto – Dott. Giovanni Bruno, il Procuratore della Repubblica – Dott. Paolo Auriemma, il Presidente del Tribunale Dott.ssa Maria Rosaria Covelli.

Il Generale ha raccolto il plauso di tutte le Autorità per l’impegno e la professionalità dimostrati dai militari del Comando Provinciale di Viterbo ed ha assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine pubblico.