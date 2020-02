Scopri i bonus del bingo online

NewTuscia – Come scegliere il migliore operatore per iniziare a giocare a bingo? Uno dei fattori che determinano la tua decisione è sicuramente quello relativo al bonus di benvenuto che viene offerto a tutti i nuovi utenti che si registrano sulle piattaforme.

Le promozioni proposte dagli operatori sono diverse: alcune necessitano di un deposito minimo per poter accedere al bonus; altre, invece, non richiedono alcun tipo di versamento iniziale.

Un altro elemento assolutamente non secondario da tenere in considerazione è l’offerta della piattaforma in termini di giochi di bingo online e, quindi, di divertimento.

Infine, per poter giocare in modo sicuri è necessario affidarsi agli operatori che detengono la regolare licenza AAMS- ADM per poter evitare spiacevoli sorprese.

SNAI

La promozione offerta dall’operatore italiano riguarda un bonus del 25% fino a 100€. Ad esempio, se dovessi versare sul tuo conto 100 € il tuo bonus sarà di 25€. Per poter accedere al bonus completo dovresti versare 400 €.

Come prendere il bonus di Snai? Per prima cosa devi collegarti al sito web ufficiale dell’operatore e registrarti seguendo tutti i passaggi della procedura. Il secondo passaggio prevede che tu faccia un deposito sul tuo nuovo conto. SNAI ti offre anche un bonus di 2€ se scarichi l’applicazione dedicata al bingo. Puoi accedere questo bonus utilizzando il codice promozionale BB_BINGO.

Tombola.it

Il bonus di Tombola.it è una delle promozioni più interessanti del panorama del bingo online. L’offerta è disponibile solo per gli utenti che si iscrivono per la prima volta e si basa su un bonus del 200% sul tuo primo versamento fino ad un massimo di 50€. Puoi utilizzare la promozione solo ed esclusivamente per l’acquisto di cartelle sul sito ufficiale dell’operatore.

Qualora ti fossi già iscritto su Tombola.it, hai diritto ad un bonus di 5€ sulla tua seconda ricarica del conto.

Gioco Digitale

Con Gioco Digitale puoi accedere ad un bonus di benvenuto sul bingo online pari al 50% del tuo primo deposito fino ad un massimo di 50€. Per sfruttare la promozione dovrai semplicemente iscriverti sulla piattaforma e seguire i passaggi obbligatori di inserimento dei tuoi dati personali. Infine, devi effettuare un deposito minimo di almeno 10€ e la tua ricarica dovrà essere fatta entro 7 giorni dall’apertura del conto.

Puoi sfruttare il bonus bingo di Gioco Digitale in tutte le sale bingo dell’operatore entro 30 giorni dal momento dell’accredito sul tuo conto personale.

Eurobet

Vuoi giocare a bingo affidandoti ad Eurobet? Con questo operatore puoi accedere ad un bonus di benvenuto pari al 25% del tuo primo deposito fino ad un massimo di 20€. Per sfruttare la proposta di Eurobet devi navigare fino alla sezione riguardante le promozioni dell’operatore e trovare quella inerente al bingo.

Il bonus non è altro che un rimborso del 25% delle cartelle fino a 20€. Avrai accesso al contenuto della promozione entro 72 ore dalla tua prima giocata.

Betflag

Con Betflag puoi accedere ad un bonus di benvenuto pari al 100% del tuo primo deposito fino ad un massimo di 30€ (300 cartelle del valore singolo di 0,10€). Prima di procedere con il tuo primo versamento sul conto è necessario che utilizzi il coupon BINGO30, una volta selezionata la modalità di pagamento per il tuo primo deposito. Il bonus è assegnato entro 24 ore e puoi utilizzarlo per un massimo di 15 giorni.

William Hill

Per accedere al bonus di benvenuto di William Hill dovrai completare due semplici passaggi. Per prima cosa visita il sito ufficiale dell’operatore e registra il tuo nuovo account. Qualora tu abbia già un conto William Hill ma non hai mai giocato a bingo, basta visitare la sezione dedicata per potervi accedere. In seguito, è necessario che tu spenda almeno 5€ in cartelle entro 48 ore dal tuo primo accesso alla sezione giochi del bingo. In pochissimo tempo e automaticamente il tuo bonus sarà presente nel tuo account William Hill.

Sisal

L’ultimo bonus di cui ci occupiamo oggi è quello offerto da Sisal a tutti i nuovi utenti della piattaforma. Utilizzando il codice promozionale SUPER-LOTTERIEBINGO e effettuando il tuo primo deposito, ricevi un bonus del 50% fino a 50€ da dividere a metà tra SuperEnalotto e gli altri giochi Lotterie e Bingo.