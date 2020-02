Una rete di Volpe regala il successo corsaro alla Viterbese sul campo del Bisceglie

Maurizio Fiorani

NewTuscia -BISCEGLIE -La Viterbese ritorna a vincere grazie ad una rete di Volpe ed espugna il campo del Bisceglie. Un successo sofferto ma importante che avvicina la formazione gialloblù di Mr.Calabro alla salvezza ed alla zona Play-Off. Domenica la formazione del presidente Marco Arturo Romano si recherà in trasferta sul campo del Rende, per cercare di conquistare punti pesanti ai fini della salvezza, recuperando diversi importanti giocatori come

Tounkara che rientra dalla squalifica oltre a Besea che rientra dall’infortunio.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

BISCEGLIE : Casadei, Hristov, Diallo, Joao Silva, Mastrippolito, Nacci, Trovade, Albert, Karkalis, Longo, Montero

A disposizione di Mr.Gianfranco Mancini: Messina, Armeno, Camporeale, Abonckelet, Turi, Sierra, Ungaro, Murolo, Ferrante, Tessadri, Petris

VITERBESE : Biggeri; De Giorgi, Baschirotto, Negro; Simonelli, Bensaja, Antezza, Bezziccheri, Urso, Bunino, Volpe

A disposizione di Mr.Antonio Calabro: Pini, De Santis, Markić, Scalera, Errico, Menghi, Corinti, Zanoli, Maraolo, Molinaro, Bianchi, Vitali

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano e Fabrizio Giorgi di Legnano

Note: serata fredda e ventosa, terreno di gioco in non buone condizioni spettatori presenti circa 500 circa

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

La Viterbese parte bene si difende con ordine e riparte in contropiede.

Al 11°la Viterbese passa in vantaggio con Volpe che servito da un lancio in profondità, si invola in velocità

verso l’area di rigore del Bisceglie e con un pallonetto supera il portiere Casadei e porta in vantaggio i gialloblù.

Al 22° Il Bisceglie si rende pericoloso solo su una mischia in area per fortuna ci pensa De Giorgi che allontana la minaccia.

Al 28°viene ammonito Diallo del Bisceglie per gioco falloso.

Al 32°viene ammonito Bezzicheri della Viterbese per gioco falloso.

Al 42°per poco Bezzicheri in scivolata non provoca una clamorosa autorete, per fortuna il pallone esce fuori di poco di un metro dal palo.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Volpe.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° Bisceglie vicino al pareggio in una mischia in area della Viterbese dopo un batti e ribatti, colpo di testa che colpisce il palo destro della porta,poi la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 7°cambio nel Bisceglie: esce Da Silva entra in campo Ungaro.

Al 12° tiro di Bensaja per la Viterbese dai 25 metri che finisce alto sopra la traversa.

Al 16°viene ammonito Negro della Viterbese per gioco falloso.

Al 16° sostituzione nelle fila della formazione di casa:esce Diallo nelle fila del Bisceglie entra in campo Armeno.

Al 17°doppio cambio nella Viterbese: esce Volpe autore del la rete al suo posto entra un difensore Markic, poi subito dopo esce Simonelli al suo posto fa ingresso in campo Molinaro.

Al 19°viene ammonito Montero del Bisceglie per gioco falloso.

Al 22° viene anticipato di un soffio Molinaro dalla difesa neroazzurra di casa, sulla trequarti campo dei padroni di casa che sventa una pericolosa azione di contropiede della Viterbese.

il Bisceglie si riversa in attacco la Viterbese soffre.

Al 28°sostituzione nella Viterbese: esce Bezzicheri un centrocampista al suo posto fa ingresso in campo Bianchi un difensore.

Al 35°corner per i padroni di casa traversone in area della Viterbese, colpo di testa Hristov, che si perde alto sopra la traversa.

Al 36°cambio nella formazione neroazzurra di casa: esce Nacci entra Petris.

Al 37°Bunino per la Viterbese colpisce male a manda alto sopra la traversa.

Al 38° Montero del Bisceglie disturbato da Urso manda fuori.

Al 39° ancora calcio d’angolo per il Bisceglie Markic manda ancora in angolo.

Al 42°cambio nella Viterbese: entra Errico al posto d’Antezza

Al 44° tiro dalla distanza del Bisceglie respinto dal portiere Biggeri della Viterbese di pugno manda in angolo.

Al 45° tiro di Molinaro della Viterbese manda fuori di poco.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

Al 49°viene espulso per proteste l’allenatore del Bisceglie per proteste.

Finisce 1-0 per la Viterbese che con questa vittoria si avvicina alla salvezza.

RISULTATI DELLA 9° GIORNATA DI RITORNO

BISCEGLIE-VITERBESE 0-1

VIBONESE-FRANCAVILLA 2-1

MONOPOLI-RIETI ORE 20,30

SICULA LEONZIO-CASERTANA 2-2

PICERNO-CATANIA 1-2

AVELLINO-PAGANESE 1-0

TERAMO-POTENZA O-1

CATANZARO-REGGINA ORE 20,30

CAVESE-RENDE 2-1

TERNANA-BARI ORE 20,30

CLASSIFICA

REGGINA 63

BARI 55

POTENZA 53

MONOPOLI 51

TERNANA 49

CATANZARO 42

CATANIA 41

TERAMO 40

VIBONESE 38

VITERBESE 38

CAVESE 37

FRANCAVILLA 37

AVELLINO 37

PAGANESE 34

CASERTANA 32

PICERNO 29

SICULA LEONZIO 23

BISCEGLIE 19

RENDE 18

RIETI 12 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

RENDE-VITERBESE

BARI-AVELLINO

FRANCAVILLA-PICERNO

TERNANA-BISCEGLIE

POTENZA-CATANZARO

CASERTANA-CAVESE

REGGINA-MONOPOLI

RIETI-SICULA LOENZIO

PAGANESE-TERAMO

CATANIA-VIBONESE