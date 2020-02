Regione Lazio, disabilità gravissima: avviata la concertazione

NewTuscia – ROMA – Questa mattina l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, ha incontrato i sindacati e le associazioni per discutere la proposta di delibera sulla disabilità gravissima, contenente i nuovi criteri per l’accesso all’assegno e al contributo di cura.

“La riunione odierna – spiega l’assessore Troncarelli – è servita ad avviare il percorso di concertazione per definire un quadro omogeneo di regole. Entro il 9 marzo riceveremo le osservazioni alle misure proposte che poi verranno valutate al fine di migliorare gli interventi. Ringrazio tutti i partecipanti al tavolo per il contributo che daranno al lavoro della Regione Lazio, con l’obiettivo comune di garantire la continuità assistenziale per i cittadini più fragili”.