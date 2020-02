Open Tennis Acquapendente, ottava giornata totalmente da dimenticare

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Ottava giornata totalmente da dimenticare come era ampiamente previsto alla vigilia per i tennisti aquesiani impegnati nell’Open in programma presso il Circolo della Località Boario: tre sconfitte in altrettante gare disputate.

Seppur partendo con i pronostici leggermente favorevoli il 3.4 Giacomo Barberini viene superato dal 3.5 Andrea Settimi (7-5 / 6-3 i parzialini finali). Il 3.5 aquesiano Zucca Mirco in forza al Tennis Club Orvieto viene superato per 6-3 / 6-2 dal pari Categoria Fabio De Santi. Mentre, infine, il 4.1 Francesco Ronca viene superato dal 3.4 Stefano Pratesi per 7-5 / 6-1.