NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Alla fine di marzo un nuovo incontro per un primo bilancio

MERCATO AL CARMINE, INCONTRO TRA IL SINDACO ARENA E L’ASSESSORE MANCINI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E IL RAPPRESENTANTE DEGLI AMBULANTI

Arena e Mancini: “Massima collaborazione del Comune per accelerare le procedure che vedono come prioritario il trasferimento a Valle Faul, in versione ridimensionata e riqualificata”

Spostamento mercato al Carmine, il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini hanno incontrato questa mattina, a Palazzo dei Priori, i responsabili delle associazioni di categoria Confesercenti, Vincenzo Peparello, e Confimprese, Giancarlo Bandini e Gianfranco Piazzolla, e Giulio Terri, commerciante e rappresentante Anva – Associazione nazionale venditori ambulanti. “Il mercato del sabato si sposterà al Carmine per i prossimi sei mesi. Un periodo sperimentale fino al prossimo 31 dicembre. Stiamo già lavorando per riportare il mercato in centro, possibilmente a Valle Faul – hanno confermato e ribadito il sindaco Arena e l’assessore Mancini -. Ma prima va riqualificato e ridimensionato. Riqualificato, anche a seguito del rinnovo delle licenze che scadranno il prossimo dicembre e che verranno rilasciate nel rispetto di requisiti e modalità stabiliti dall’amministrazione, e ridimensionato in termini di spazio occupato da ogni singolo ambulante, in modo da consentire a tutti gli operatori di rientrare negli eventuali spazi di Valla Faul”. È infatti Valle Faul il luogo che, in via prioritaria, potrebbe accogliere il mercato dopo questa fase sperimentale di sei mesi al Carmine. “Tra la precedente collocazione a piazza Martiri d’Ungheria e la nuova versione del mercato, che partirà il prossimo anno, c’è questa fase di transizione. Tra l’altro, gli abitanti del Carmine hanno mostrato grande entusiasmo nell’accogliere il mercato del sabato nel quartiere.

Siamo certi che alcune perplessità, nonostante l’odierno incontro, resteranno tra gli operatori. Tra queste, principalmente, quella di portare il mercato fuori le mura, dopo decenni nello stesso luogo, nel centro storico. Ci auguriamo di vedere il prossimo sabato tutti gli ambulanti esporre la propria merce al quartiere Carmine – hanno sottolineato Arena e Mancini –. É una fase sperimentale. Proviamo ad allentare questo braccio di ferro che si è creato e che non porta da nessuna parte. Nello spirito della massima collaborazione, ci vediamo nuovamente a fine marzo, per un primo bilancio su queste prime settimane nel quartiere Carmine.