Il Punto sulla 18° giornata di Terza Categoria

NewTuscia – VITERBO – La capolista Proceno (37 punti) passa 3 a 1 sul terreno del Real Tolfa (27). Vantaggio locale con Ricci, ma Ousman e una doppietta di Donatelli (una rete su rigore) permette ai gialloblù la sesta vittoria consecutiva.

Ok l’ Amatori Bassano Romano (36) batte 1-0 l Atletico Monterosi (25) e continua l’ inseguimento. Decisiva la rete di Bonomi.

Indomito Bolsena (31) Gallese United (20) termina 0-0.

United Alta Tuscia (25) Real Monte Romano (29) termina 0-1 in rete Branco.

Tuscia United (29) Nuova Blera (22) finisce 1-1, Carlo Latini porta avanti i locali, Ugolelli pareggia.

Virtus Caprarola (25) Graffignano (15) termina 4-2 per i locali: a segno Sangiorgi, Akrach, Cioccolini e Pasquali.

Club Tarquinia (22) Sassacci (20) termina 2-2 per i padroni di casa, in rete Zeppa e Ardu, per gli ospiti Gabrielli e Del Torto.

La Botte (21) Sipicciano (12) finisce 3-0: tripletta di Luca Bernabucci.