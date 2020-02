Frontale a Ischia di Castro: due feriti. Uno trasportato in eliambulanza in ospedale

NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Ieri notte, intorno a mezzanotte e mezzo, incidente stradale tra due auto su strada Doganella, che collega Ischia di Castro alla località Pianiano.

Nello scontro frontale tra i due mezzi, guidati rispettivamente da una donna di circa 35 anni col figlio di 12 e un uomo di 41 anni, tutti residenti ad Ischia di Castro, ha avuto la peggio il 41enne che è stato prima portato in ambulanza del 118 a Canino, quindi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Belcolle. La donna e suo figlio sono stati trasportati in ambulanza, in condizioni meno gravi, in ospedale: i due erano coscienti.

Sul posto due squadre di vigili del fuoco, di cui una proveniente da Gradoli, con 5 unità di personale, due ambulanze del 118 ed i Carabinieri di Tuscania e di Canino.