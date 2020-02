Dora, 14 anni tutti passati in canile, aspetta ancora di trovare una famiglia

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Ci riprovo ancora, e ancora, questa volta con altre foto. Dalle foto si vede che è dimagrita, non sta certo ringiovanendo…..Questo potrebbe essere il suo ultimo inverno. Immaginarla lì, chiusa giorno dopo giorno, non mi da pace…

Molti si commuovono quando leggono di cani che hanno passato tutta la vita in canile, e piangono quando sentono che sono morti in un recinto.

Allora ci chiedevamo… forse Dora avrà una possibilità? Forse per lei qualcuno di così sensibile da passare sopra l’età si manifesterà, per adottarla finalmente?

Ha circa 14 anni, quando ho cominciato a mandare in giro il suo appello ne aveva 12… ed è in canile da quando era una cucciolotta. E’ dolce, taglia media, sta ancora benino, va al guinzaglio.

E’ in un rifugio in cui molti cani sono morti senza aver mai conosciuto veramente la vita; un posto sperduto nel nulla, dove nessuno si reca mai.

Qualcuno vuole darle una casa per i suoi ultimi anni, o dobbiamo aspettare il momento in cui posteremo la notizia della sua morte, per piangere e commuoverci tutti assieme?

Si trova in provincia di Roma, ma per un’ottima adozione può essere accompagnata anche in altre città del centro nord.

Per informazioni cuoredicane@gmail.com tel. 3936095360

Gliela date una mano?

Grazie