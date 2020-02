Civiltà Italiana, Clerico a Sgarbi: “Il nostro movimento non è solo la Pittoritto”

NewTuscia – SUTRI – Con la presente voglio rassicurante il Sindaco fantasma di Sutri Sgarbi sul fatto che il movimento CIVILTÀ ITALIANA non è solo Candida Pittorito , ma è ben rappresent ato da molte altre persone tra le quali lo scrivente. Certo è un piccolo movimento, con pochi, pochissimi denari e senza personaggi VIP, ma sicuramente e un movimento “ricco” di persone animate da passione e dall’ amore verso il paese Italia….. Amore che non troviamo nel governo degli incapaci pasticcioni e tanto meno è presente in quel fantomatico movimento chiamato rinascimento.

Invito il Sindaco Sgarbi ad occuparsi del comune di Sutri e non del nostro movimento il quale non è certamente abbandonato a se stesso , mentre quanto mi risulta il comune dove Lui dovrebbe fare il sindaco è abbandonato a se stesso. Evidentemente il Sindaco Sgarbi è infastidito da Civiltà Italiana in quanto ha ” denunciato” il suo disinteresse verso quel territorio, disinteresse dimostrato dalle numerose assenze denunciate da Candida Pittorito.

Il Coord. del Piemonte

Massimiliano Clerico