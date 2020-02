Campionati europei cadetti e giovani: argento “laziale” per la nazionale azzurra di fioretto maschile under17 con i romani Franzoni e Veroli

NewTuscia – PARENZO – Sono d’argento i fioretti under17 della Capitale. Nella quarta giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2020, in corso a Parenzo, l’Italia ha conquistato il secondo posto con la squadra di fioretto maschile. La formazione italiana Cadetti, per metà romana perché composta da Damiano Di Veroli della Giulio Verne Roma e da Giuseppe Franzoni del Club Scherma Roma, con loro Gabriel Giardinelli e Marco Proietti, ha visto sfumare la medaglia d’oro di una sola stoccata, dopo la battuta d’arresto in finale per 44-43 contro la Russia nell’assalto finale. Nella prima sfida di giornata, i fiorettisti azzurri avevano vinto 45-14 contro la Romania nel tabellone dei 16, poi erano stati in grado di battere 45-37 l’Ungheria nei quarti e, in semifinale, la Polonia col punteggio di 45-23. Anche se con un pizzico di rimpianto la medaglia d’argento dell’Italia del fioretto under17 rappresenta comunque un importante traguardo per i romani Damiano Di Veroli, fratello d’arte del già pluridecorato Davide, e Giuseppe Franzoni, guidati a fondo pedana da un maestro capitolino, Fabrizio Villa.



CAMPIONATI EUROPEI CADETTI PARENZO2020 – FIORETTO MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Parenzo, 25 febbraio 2020

Finale

Russia b. ITALIA 44-43

Finale 3°-4° posto

Polonia b. Germania 45-34

Semifinali

Russia b. Germania 45-26

ITALIA b. Polonia 45-23

Quarti

ITALIA b. Ungheria 45-37

Russia b. Gran Bretagna 45-24

Germania b. Ucraina 45-33

Polonia b. Francia 45-43

Tabellone dei 16

ITALIA b. Romania 45-14

Classifica (21): 1. Russia, 2. ITALIA, 3. Polonia, 4. Germania, 5. Francia, 6. Ucraina, 7. Ungheria, 8. Gran Bretagna.

ITALIA: Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Gabriel Giardinelli, Marco Proietti