Per “Bolsena in scena: un incanto di stagione” Teo Mammucari al teatro San Francesco

NewTuscia – BOLSENA – Teo Mammuccari, Anna Mazzamauro e Matilde Brandi. Sono solo alcuni dei prestigiosi nomi che saliranno nelle prossime settimane sul palco del teatro “San Francesco” per la rassegna “Bolsena in scena: un incanto di stagione” patrocinata dall’Amministrazione comunale (assessorati alla cultura e al turismo), per la direzione artistica di Filippo Bubbico, presidente della compagna teatrale “La Quercia Incantata”. “Il cartellone propone tanti spettacoli di qualità – dichiarano gli assessori Raffaella Bruti e Roberto Basili -, con nomi di spicco del panorama artistico e televisivo italiano.

Ci auguriamo di suscitare l’interesse e l’entusiasmo dei bolsenesi e di chi vorrà venire ad assistere agli eventi. Il teatro “San Francesco” è un piccolo gioiello che riveste un ruolo importante per la vita culturale e sociale del nostro territorio”. Il primo a calcare le scene, il 7 marzo alle 21, sarà Mammucari, con “Più bella cosa non c’è”. Il noto presentatore propone un monologo dove può finalmente parlare liberamente, sempre con il suo cinismo, di amore, della gioia di essere diventato padre e della speranza di uscire dalle regole sociali imposte; di quello che è accaduto, sta accadendo e probabilmente accadrà nel suo mondo.

Uno spettacolo la cui cifra si potrebbe definire “comicità introspettiva”, che viaggia attraverso tutto ciò che l’artista ha vissuto negli ultimi 20 anni, personalmente e professionalmente. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al 339 8357352 o 345 1053186.