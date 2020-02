Tutto pronto per il secondo appuntamento con “Comic”

Sul palco della sala dei Notari di Perugia

il primo marzo arriva Michela Giraud

NewTuscia – PERUGIA – Nuovo appuntamento con Comic, prima edizione della stagione di stand up comedy, diretta da Matteo Svolacchia e promossa in sinergia dalla compagnia Occhisulmondo, dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore in collaborazione con Aguilar e Metanoia, con il patrocinio del Comune di Perugia.

Sul palco della sala dei Notari di Perugia il prossimo primo marzo (ore 21.00) arriva Michela Giraud con il suo one man show Michela Giraud e altri animali. L’artista riscuote grande popolarità sul web con partecipazioni a video virale che contano milioni di visualizzazioni, come quelli promossi dai collettivi Educazione Cinica e Le Coliche. In televisione ha partecipato a due edizioni di “Stand Up Comedy” e a tre edizioni di “CCN” su Comedy Central ed è nel cast fisso di “La tv delle ragazze” di Serena Dandini su Rai3. Come attrice ha partecipato alla serie di FOX “Romolo + Giuly” nel 2018.

Nata a Roma, Michela ha un cognome francese, origini napoletane e sembra una donna dell’Est: “tutte queste personalità albergano nella mia testa e confliggono tra di loro come dice, sfinito, il mio psichiatra, oggi in cura da un altro psichiatra” racconta ironica Michela. La trentenne romana, attraverso la stand-up comedy esorcizza il suo misurarsi con le sfide del suo tempo, della sua età, del suo essere donna oggi: il rapporto con sua madre – che la voleva avvocato – le sue amiche “psicofregne”, i fidanzati (o presunti tali), sono solo alcuni degli “animali fantastici” che popolano la sua vita e di conseguenza il suo brillante show. La stand up comedy è la new wave della comicità italiana che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente: anche nel nostro Paese ha finalmente attecchito un umorismo più contemporaneo, non militante e libero, quella che si dice “una comicità adulta”.

Sito ufficiale: www.comic-perugia.it

MICHELA GIRAUD

Con la sua verve irriverente e cinica, Michela spiazza, stupisce, affascina. In pochissimi anni prende parte a tutte le trasmissioni comiche di grande successo. Ha esordito in tv con Colorado su Italia1, l’anno seguente è nel cast fisso di Sorci Verdi su Rai2. Partecipa a Challenge Four su Rai4. Su Comedy Central (canale 124 di Sky) è stata protagonista di Natural Born Comedians e StandupComedy, i programmi della rete dedicati alla stand up. Due anni fa diventa parte integrante del cast di Comedy Central News, di Saverio Raimondo, dove si distingue come inviata speciale di clip che scrive e interpreta. Ha raggiunto milioni di follower con le cliccatissime clip di Educazione Cinica nelle quali mette a fuoco con la lente del paradosso momenti di vita quotidiana dei più attuali. L’abbiamo apprezzata nel cast de La Tv delle ragazze su Rai3 e di Mai dire Talk, su Italia1. La stiamo vivendo nel cast di Viva RaiPlay al fianco di Fiorello. Per Il Posto Giusto, su Rai3 ha scritto e interpretato 5 clip che trattano di lavoro, attingendo a tutti i registri comici. É tra le protagoniste della serie Involontaria, da dicembre 2019 in onda su Mtv. La vedremo nel cast di Alberto, su Rai1 in primavera: sarà Aurelia Sordi.

Nel 2020 sarà live in Santeria a Milano e alla Sala Umberto di Roma, reduce dai sold out di, tra gli altri, Monk e Alcazar a Roma e Foyer del Franco Parenti a Milano con il suo stand up “Michela Giraud e altri animali”. Per il nuovo anno, Michela Giraud è in preparazione di uno show tutto nuovo dove, come la stand up comedy impone, chiederà ancora una volta al suo pubblico, di lasciare andare ogni certezza e pigrizia, anche intellettuali, e di mettersi in gioco.