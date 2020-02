Bagnoregio, sindaco Profili: “Cercherò di tenervi costantemente aggiornati sul fronte coronavirus”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Stasera alle 18,15 sarò in prefettura con gli altri sindaci per un incontro con il prefetto, alle 21 in comune per il tavolo tecnico che ho convocato ieri.

Attendiamo le indicazioni che usciranno dalla riunione congiunta tra Governo, presidenti di regione e staff del ministero della salute.

Chiedo ai miei cittadini di contattarci solo nel caso di problematiche serie, qualsiasi novità tanto verrebbe immediatamente comunicata.

– 3240750582 (comando polizia locale)

– 3273035759 (sindaco)

I numeri di riferimento per maggiori informazioni e segnalazioni sono il 1500 e quello della Regione Lazio 800118800.

Non creiamo allarmismi e non condividiamo informazioni se non provengono da fonti certe istituzionali.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio