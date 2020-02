Il 28 febbraio torna a Perugia “ImpròAmatori”, la sfida a colpi di Improvvisazione Teatrale

NewTuscia – PERUGIA – Venerdì 28 febbraio riparte “Imprò”, il Campionato d’Improvvisazione Teatrale più rappresentato d’Italia in scena a Perugia al Teatro di Rebecca in via Canali alle ore 21.00.

Dopo il successo della passata stagione torna a Perugia “Imprò – il Campionato di Improvvisazione Teatrale Amatori”, l’originale format di improvvisazione teatrale più rappresentato d’Italia ed anche il più seguito e amato dal pubblico.

La Rassegna teatrale targata Voci e Progetti si svolgerà in tre serate e prenderà il via Venerdì 28 febbraio al Teatro di Rebecca per proseguire il 20 marzo e il 3 aprile. Per questa serata d’apertura gli attori dell’Officina Amatori di Perugia, incontrano la squadra Romana dell’Associazione ARTJU per una emozionante contesa a suon di improvvisazione teatrale: una sfida senza copione, senza costumi, ma ricca di immaginazione e della creatività degli artisti sul palcoscenico che diventeranno contemporaneamente attori\autori\registi. Le due squadre di attori si daranno “battaglia” in maniera artistica, creando storie e mondi possibili, in una gara in cui risate, fantasia, emozioni e musica saranno protagonisti assoluti. Ma ancor più protagonista sarà il pubblico, chiamato a suggerire temi, ispirazioni e a decidere con il proprio voto quale sarà la squadra vincitrice.

Alla bravura degli attori si aggiungerà la simpatia di un presentatore, l’occhio vigile di un giudice e la musica dirompente di un pianista improvvisatore e di un esperto dj!

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Perugia.

Ecco le date della Rassegna da non perdere:

20 MARZO 2020, ORE 21.00

3 APRILE 2020, ORE 21.00

Tutta la rassegna gode del patrocinio del Comune di Perugia.

INFO E PRENOTAZIONI – Ingresso intero: € 10,00 – Ingresso ridotto € 8,00 (ha diritto al biglietto ridotto chi prenota on-line entro le ore 18:00 del giorno dello spettacolo) www.vocieprogetti.it – +39 347 6518028 – info@vocieprogetti.it –