Torneo di Tennis, sesta giornata: Vittoria per il 4.1 Francesco Ronca

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Sesta giornata Torneo di Tennis presso il Circolo di Acquapendente indimenticabile per i portacolori locali. Show – vittoria per il 4.1 Francesco Ronca (ultima a destra completamente in bianco in una fotografia di repertorio) che al suo esordio nel tabellone di Terza Categoria supera il più quotato 3.5 Roberto Morri. Dopo aver perso il primo set 7-5, si aggiudica i rimanenti per 6-3 / 7-5 “Congratulazioni a Francesco”, sottolinea il Presidente Barberini “Merita questa soddisfazione. Come la merita il Nostro circolo. A partire da uno staff tecnico che ha permesso la crescita tattica del giovane prospetto”.

Esce dal Torneo invece il 4.2 locale Roberto Vinciarelli superato per 6-3 / 6-2 dal 3.5 Andrea Settimi. Soffre tanto ma comunque vince il 3.5 Alessandro Fiordomi opposto al 4.2 Michele Macko. Dopo aver perso il primo set per 6-4, si aggiudica i restanti per 6-4 / 6-0.