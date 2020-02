Quattrozampe in fiera 2020: In esclusiva a Roma le dimostrazioni dei cani eroi

Natural Trainer ospita il “Trofeo Ricerca su Macerie Trainer/CSEN”: una gara-simulazione di salvataggio tra le macerie per ammirare le azioni dei cani al fianco della protezione civile

In scena dimostrazioni di salvataggio nautico che ogni estate contribuiscono al salvataggio di oltre 30 vite umane

Appuntamento il 29 febbraio e il 1 marzo nei padiglioni romani di “QuattroZampe in Fiera”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo ritorna a Roma la quarta edizione di “QuattroZampe in Fiera”, il più importante evento italiano dedicato a cani e gatti. Protagonista indiscusso dell’edizione 2020 della manifestazione sarà Natural Trainer ­– brand leader nella nutrizione naturale per cani e gatti – che anche quest’anno ospiterà numerose attività all’interno del suo stand, tra cui le imperdibili esibizioni dei Cani Eroi.

In esclusiva per i visitatori della fiera ci sarà, anche quest’anno, la possibilità di assistere al “Trofeo Ricerca su Macerie Trainer/CSEN”: una gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da Natural Trainer e da CSEN Soccorso, che offrirà la possibilità di ammirare l’impegno degli amici a quattro zampe nelle operazioni di salvataggio degli umani al fianco della Protezione Civile. Gli spettatori potranno inoltre testare le abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie e vivere così un vero “Giorno da Eroi”.

Nel corso del weekend, inoltre, avranno luogo le dimostrazioni di salvataggio nautico delle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio, partner di lunga data di Natural Trainer. Queste attività di volontariato, implementate ogni anno sulle spiagge italiane, contribuiscono in media al salvataggio di oltre 30 vite umane ogni estate.

Tra le altre attività in programma durante la tappa di Roma è infine importante non dimenticare quelle realizzate nell’area sportiva: Dog Agility, Rally Obedience, Dog Dance, Treiball, Hoopers e Free Style in acqua. Una parte di questa area verrà inoltre riservata alla palestra propriocettiva, presso la quale tutti i cani dei visitatori potranno sperimentare la nuova ginnastica sotto la supervisione degli Istruttori del Centro Cinofilo Why Not Dog di Roma.

Il “Trofeo Ricerca su Macerie Trainer/CSEN” è cresciuto negli anni all’interno di un ampio progetto di collaborazione che Natural Trainer ha sviluppato con CSEN Soccorso con l’obiettivo di sostenere una delle realtà italiane più importanti nella formazione dei cani da soccorso. Il “Trofeo Ricerca su Macerie Trainer/CSEN” è aperto a tutte le associazioni e organizzazioni di qualsiasi forma che si occupano di cinofilia da Soccorso su macerie.

Natural Trainer

Brand leader nell’alimentazione di cani e gatti che propone alimenti senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. Prodotti di qualità Made in Italy con ingredienti specifici di origine naturale selezionati da esperti nutrizionisti per offrire a cani e gatti un’alimentazione sana ed equilibrata. Dal 2010 Natural Trainer, attraverso il progetto Cani Eroi, valorizza il lavoro, l’impegno e la dedizione di cani e volontari delle associazioni cinofile, celebrando il loro ruolo nella società.

