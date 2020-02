Morto sul lavoro ad Anagni. Paolo Capone, Leader UGL: “Più formazione e una maggiore cultura della sicurezza”

NewTuscia – ANAGNI – “E’ una ennesima tragedia inaccettabile, l’UGL è vicina alla famiglia del giovane ragazzo di 24 anni che ha perso la vita sul posto di lavoro ad Anagni. È necessaria una maggiore cultura della sicurezza e più formazione per i lavoratori, laddove vengono svolte mansioni a rischio infortuni.

Non si può morire di lavoro, per cui l’UGL è in tour in Italia con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche. Diciamo basta a queste stragi silenziose e costanti!”

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla morte del giovane operaio ivoriano rimasto schiacciato da una lastra di calcestruzzo all’interno di un impianto di recupero plastica da rifiuti ad Anagni.