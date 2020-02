Meteo, previsioni del tempo per martedì 25 febbraio

Viterbo

Tempo in prevalenza stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, nubi più diradate nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi, mentre nella notte si attendono deboli piogge. Temperature comprese tra +8°C e +13°C.

Lazio

Molte nubi nel corso delle ore mattutine su tutto il Lazio, maggiori aperture al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà di nuovo ad aumentare, nella notte si attendono deboli piogge su gran parte del territorio ad esclusione della costa che si manterrà più asciutta

—

Molte nuvole in transito sulle regioni del Nord con locali fenomeni specie su Alpi, Liguria e Friuli. Più asciutto sulle altre regioni. Ancora cieli nuvolosi in serata e nottata con deboli piogge sparse. Neve in calo fin

verso i 1000-1200 metri.

Sul Centro Italia nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con locali piogge solo sulla Toscana. Spazi di sereno più ampi nel pomeriggio.

Peggiora tra la sera e la notte con piogge su Toscana, Umbria e Lazio.

Tempo in prevalenza asciutto al Sud per gran parte della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata con piogge in arrivo su Campania, Calabria e Sardegna.

Temperature minime stazionarie e massime in generale calo specie al Centro-Nord.