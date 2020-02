Il Colle del Duomo e il nuovo percorso per bambini

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 28 febbraio, alle ore 11:00, presso il Museo Colle del Duomo di Viterbo, Archeoares presenterà il nuovo percorso di visita del Polo monumentale dedicato ai bambini.

“In un mondo dove l’arte e la cultura sembrano essere principalmente appannaggio di un pubblico adulto, la sfida è quella di avvicinare e far appassionare anche i più piccoli” – dichiara Francesca Forte, responsabile del progetto per la società viterbese – “Loro rappresentano il nostro futuro e, proprio per questo, non possono esimersi dal conoscere la nostra storia, compresa quella artistica. Partendo da questa idea abbiamo pensato di costruire un percorso loro dedicato che permettesse di vivere un’esperienza a misura di bambino.”

Per partecipare all’evento, ad ingresso libero, è necessario prenotarsi contattando gli organizzatori al numero 3890672580 oppure all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@archeoares.it