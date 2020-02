Calcio, il punto sulla 24esima giornata di Promozione

In questa giornata si è segnato molto, ben 32 reti siglate.

Nuovo contro sorpasso in vetta della Città di Cerveteri (50 punti) che sbanca 2-0 Montefiascone (26), in rete Paraschiv e Pagliuca.

Il Fiumicino (49) pareggia 0-0 con il Tolfa (45).

Doc Gallese (7) Canale Monterano (46) termina 0-5, poker di pelliccioni, e Russo.

Luiss (43) Santa Marinella (24), per gli uomini di Ledesma tripletta di De Vincenzi e Floriti, per gli ospiti Memmoli.

Bene anche il Pescia Romana (43) che batte il Ronciglione United (21) 3-2, per i tirrenici guidati da mister Codoni in rete Abis, Bisozzi e Scerrati, per i cimini a nulla è valsa la doppietta di Moretti.

Cade la Polisportiva Vigor Acquapendente (42) che viene travolta 3-1 sul terreno della C.S.L. Soccer (20). Per la truppa di de Paolis, che ha giocato in piena emergenza, visto le tante assenze, vantaggio di D’Aprile, ma i civitavecchiesi pareggiano con barzellotti e capovolgono con saraceno (doppietta).

Tre punti anche per l’Almas Roma (40) che sbanca 3-2 Bomarzo (21) inguaiando i teverini. Per i locali in rete Vittori e Valerio Ingrosso, per i romani Gross, Valentini, Gaffi.

Fregene Maccarese (35) Grifone Gialloverde (35) termina 1-4. Per gli ospiti tripletta di Abruzzetti, e Dei Rossi, per i locali Danilo Buscia.

Monte Mario (21) Montalto (26) finisce 1-1, per i tirrenici in rete Serafini.