Una Viterbese inguardabile perde in casa 3-1.(La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Viterbese cade malamente in casa perdendo con il Potenza che con una doppietta di Murano ed una rete di Ricci espugna lo stadio Rocchi, al cospetto di una Viterbese apparsa abulica e senza idee. Preoccupazione per l’infortunio occorso al centrocampista Besea della Viterbese all’inizio del secondo tempo. Bisogna ora riordinare le idee per le prossime trasferte di Bisceglie e Rende che saranno decisive ai fini della salvezza.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

VITERBESE: Pini, De Giorgi, Markic, Tounkara, Besea, Errico, Negro, Molinaro, Bunino, Bianchi, Benasaja

A disposizione di Mr. Antonio Calabro: Biggeri, Vitali, Antezza,Scalera, Bezzicheri, Menghi,Corinti, Volpe, Zanoli, De Falco, Urso, Simonelli.

POTENZA: Ioime, Coccia, Ricci, Murano, Golfo, Giosa, Sales, D’Angelo, Coppola, Ramos Borges,Silvestri

A disposizione di Mr. Giuseppe Raffaele: Santopadre, Viteritti, Panico, Dettori, Franca, Grande, Gassama, Volpe, Di Somma, Ferri Marini, Longo, Souare.

Arbitro: Signor. Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Avellino)

Assistenti: Singori Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo

Note: Giornata quasi primaverile, temperatura mite; spettatori presenti 1800 circa con circa 100 tifosi ospiti.

Prima dell’inizio della partita viene premiata la formazione Beretti della Viterbese di Mr.Alessandro Boccolini vincitrice con due giornate d’anticipo del girone C del campionato Beretti Nazionale.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 1° punizione dal lato sinistro dell’area di rigore del Potenza a favore della Viterbese. Il pallone messo in area, ma la difesa lucana fa buona guardia ed allontana la minaccia.

Al 7° cross di Bensaja dalla fascia destra per Tounkara che viene anticipato di un soffio da un difensore che mette in corner. Il seguente calcio per i gialloblù è senza esito: un colpo di testa di Markic manda a lato.

Al 15° Tounkara serve in area Bunino, che viene anticipato dai difensori del Potenza ed il triangolo non si chiude.

Al 16° il Potenza passa in vantaggio con una rete di Murano. Servito in area da Ricci batte il portiere Pini con un bel diagonale rasoterra che si è insaccato all’angolino destro.

Al 18° bella azione di Errico sulla fascia sinistra che mette in area un traversone. Però è troppo lungo ed il pallone finisce in fallo laterale.

Al 27° tiro di Bensaja per la Viterbese, dalla distanza, che manda alto sopra la traversa.

Al 30° una respinta corta della difesa gialloblù per poco non favorisce il Potenza con D’Angelo che conclude a lato.

Al 32° viene ammonito Errico della Viterbese per gioco falloso.

Al 33° cambio nella Viterbese: esce Bianchi al suo posto entra in campo Simonelli.

Al 35° corner per la Viterbese senza esito. La difesa ospite allontana la minaccia.

Al 37° viene ammonito Tounkara della Viterbese per un contrasto di gioco.

Al 39° viene ammonito Besea della Viterbese dallo scadente arbitro Di Cairano di Ariano Irpino.

Il primo tempo termina con il Potenza in vantaggio per 1-0. Viterbese sconclusionata e senza idee.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nella Viterbese: entrano in campo Volpe ed Urso al posto di Molinaro e Bunino.

Al 2° scontro al limite tra Besea ed un giocatore del Potenza. Il giocatore della Viterbese esce per infortunio e al suo posto entra Antezza.

Al 7° rigore per il Potenza. Rimbalzo strano del pallone. Batte Murano che tira centrale, il suo tiro viene respinto dal portiere Pini, ma sulla respinta interviene nuovamente Murano che mette in rete sulla ribattuta.

Al 12° calcio d’angolo per la Viterbese: pallone scodellato in area di rigore del Potenza. Il pallone respinto al limite trova Errico che manda alto sopra la traversa.

Al 17° corner per il Potenza senza esito. La difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 22° Potenza vicino al 3-0, ma il portiere Pini della Viterbese manda in corner.

Al 24° viene ammonito D’Angelo del Potenza per fallo su De Giorgi.

Al 26° tiro dalla distanza di Urso per la Viterbese. Alto sopra la traversa.

Al 30° la Viterbese accorcia le distanza con Volpe che approfitta di un’incertezza difensiva della difesa ospite e con un diagonale batte il portiere ospite.

Al 32° viene atterrato Errico al limite dell’area.

Al 35° il Potenza si porta sul 3-1 con Ricci che dai 20m mette in rete con una precisa conclusione.

Al 37° viene espulso Tounkara della Viterbese per doppia ammonizione dopo un’entrata sul portiere.

Al 38° cambio nel Potenza: esce Golfo e al suo posto fa ingresso in campo Volpe.

Al 40° cambio nelle fila ospiti: esce Ricci e al suo posto entra Viteritti.

Al 42° viene ammonito Silvetri del Potenza per gioco falloso.

Al 44° cambio nel Potenza: esce Sales Di Somma.

Al 45° esce Bensaja nella Viterbese e al suo posto entra Menghi.

La partita finisce con la vittoria del Potenza per 3-1.

RISULTATI DELLA 8° DI RITORNO

VITERBESE-POTENZA 1-3

FRANCAVILLA-CATANZARO 4-0

RIETI-TERAMO 0-2

CATANIA-TERNANA 0-0

CAVESE-BARI 1-1

MONOPOLI-SICULA LEONZIO 0-1

REGGINA-PAGANESE 3-0

CASERTANA-VIBONESE 1-2

PICERNO-BISCEGLIE 1-0

RENDE-AVELLINO 0-1

CLASSIFICA

REGGINA 63

BARI 55

MONOPOLI 51

TERNANA 49

POTENZA 49

CATANZARO 42

TERAMO 40

CATANIA 38

FRANCAVILLA 37

VIBONESE 32

VITERBESE 35

PAGANESE 34

CAVESE 34

AVELLINO 34

CASERTANA 31

PICERNO 29

SICULA LEONZIO 22

BISCEGLIE 19

RENDE 17

RIETI 12 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

AVELLINO-PAGANESE

PICERNO-CATANIA

SICULA LEONZIO-CASERTANA

VIBONESE-FRANCAVILLA

BISCEGLIE-VITERBESE

CAVESE-RIETI

TERAMO-POTENZA

CATANZARO-REGGINA

MONOPOLI-RIETI

TERNANA-BARI