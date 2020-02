Si è svolto ieri, 21 febbraio, il Consiglio Comunale a Bassano in Teverina

loading...

All’ordine del giorno importanti provvedimenti atti al miglioramento della viabilità locale

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Riceviamo e pubblichiamo.

“L’acquisizione di porzioni di terreno in via Regina Elena e Via delle Prete” ha stigmatizzato l’assessore ai lavori pubblici Stefano Abati “consentiranno la messa in sicurezza di parte delle stesse in punti nevralgici . Importante è l’acquisizione anche dei terreni utili al potenziamento di via Campo Sportivo oggetto nei prossimi mesi di un intervento ultimativo di riqualificazione sia urbana che funzionale per ottenere una viabilità non solo strumentale all’impianto sportivo ed alle necessità dei residenti ma anche al miglioramento delle condizioni di sicurezza generali. Il Campo di Calcio Ceccaci, infatti, è luogo nel quale atterrano gli elicotteri di soccorso per emergenze gravi . Voglio sottolineare” termina l’assessore “ come ogni terreno acquisito sia frutto non di un esproprio ma di una cessione volontaria da parte dei proprietari che ringraziamo per la sensibilità dimostrata.”

Inoltre è stato approvato l’acquisizione di alcuni terreni che lambiscono la parte bassa del Borgo Medievale vicino all’ex campo da tennis già da due anni proprietà comunale. “ Si tratta di un finanziamento regionale per il verde pubblico che ci consentirà nei prossimi mesi di realizzare un area verde attrezzato impreziosita dalle sculture in campo di Lucilla Catania che saranno installate in loco . “ dichiara il Sindaco Alessandro Romoli “L’area, prevista già dalla variante del piano regolatore del 2017, diventerà un punto di aggregazione importante e un ulteriore opportunità offerta dal nostro meraviglioso centro storico .”

Inoltre è stato dato corso ad una richiesta della locale sezione Avis relativa alla disponibilità di un magazzino di facile ed immediato accesso utile al fine di ricoverare in luogo idoneo le sedie a rotelle il letto anti decubito e altri materiali che l’Avis di bassano in Teverina concede in uso temporaneo gratuito ai cittadini richiedenti .

È stato individuato un magazzino vicino alla piazza della libertà in via Cesare Battisti . Soddisfatto il Sindaco Romoli “stiamo continuando a raggiungere gli obiettivi amministrativi posti nel programma elettorale e ringrazio tutti i membri della maggioranza consiliare per il lavoro puntuale che quotidianamente svolgono in favore dell’ente e dei cittadini di Bassano” conclude il primo cittadino; “Spiace anche nella seduta di ieri sera aver constatato il grado di impreparazione politica e la scarsa conoscenza del territorio palesata negli interventi scomposti della minoranza consiliare anche, nostro malgrado, da membri che vantano esperienza decennale in ruoli di responsabilità politica nella nostra compagine di governo ”Insieme per Cambiare “ che hanno sostenuto assicurando il loro voto favorevole provvedimento su provvedimento .

Il loro voto contrario o di astensione espresso in relazione a parte degli argomenti trattati interroga l’intera comunità e unitamente all’atteggiamento avanzato in questi mesi lascia sconcertati . Continueremo con determinazione ad intraprendere ogni azione tesa alla corretta realizzazione del nostro programma elettorale in un rapporto dialogante con la comunità di bassano in Teverina aperti al confronto leale e costruttivo nell’unico ed esclusivo interesse del nostro territorio.”