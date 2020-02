La scuola “I.C. Pio Fedi” di Vitorchiano allo stadio Enrico Rocchi

loading...

NewTuscia – VITORCHIANO – La A.S. Viterbese comunica che nell’ambito del progetto in Rete con Viterbo sono iniziate le attività di coinvolgimento delle scuole di Viterbo e Provincia. Domani in occasione della gara casalinga contro il Potenza Calcio, l’Istituto Comprensivo Pio Fedi di Vitorchiano sarà presente allo Stadio Enrico Rocchi.

Siamo lieti di avere con noi per questa importante partita le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, per ribadire il messaggio del progetto gialloblu sul territorio e per far sì che la Viterbese sia espressione della città e di tutta la provincia viterbese.

A.S. Viterbese