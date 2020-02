Comitato S.O.L.E.: appello alla cittadinanza per presentare Osservazioni sulla “riconversione” di TVN a gas

loading...

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo. Il 16/01/2020 è stata avviata la procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la “sostituzione delle unità a carbone esistenti con una nuova unità a gas” presso la centrale di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia.

La documentazione è reperibile sul sito del Ministero dell’Ambiente al link:

https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7313

La scadenza per la presentazione delle Osservazioni al procedimento è fissata il 13/04/2020.

RICORDANDO che:

quella a gas sarà una nuova centrale realizzata vicino a quella a carbone e non la sostituzione dell’esistente per la quale non è prevista la dismissione;

il gas è un combustibile fossile, pericoloso nella riserva a freddo, che produce CO2 responsabile dell’effetto serra;

la nuova centrale non produrrà posti di lavoro anzi vedrà una contrazione degli attuali; il Comitato S.O.L.E. ha un’ottima alternativa energetica ed occupazionale che ha già suscitato l’interesse e l’interessamento di molte parti sociali e politiche;

che solo una comunità unita che pratica la cittadinanza attiva può essere artefice del proprio destino,

CHIEDIAMO che

i privati cittadini, i professionisti, i medici, le società sportive, le associazioni e i comitati del territorio si attivino per scrivere osservazioni contro questo ulteriore progetto industriale inquinante per la nostra città da presentare all’organo competente.

Le osservazioni possono essere di natura sanitaria, ambientale, paesaggistica, archeologica e lavorativa.

Il Comitato S.O.L.E. si rende disponibile a supportare chi vorrà impegnarsi in questa battaglia sia con materiale tecnico, sia con informazioni su come strutturare il materiale che si vorrà presentare.

Ricordiamo che le osservazioni dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it . Per coloro che volessero inviare osservazioni ma non siano in possesso della casella di posta elettronica certificata, mettiamo, ovviamente, a disposizione la nostra.

Confidando in una massiccia partecipazione informiamo che è possibile mettersi in contatto con il Comitato SOLE via mail (comitato.s.o.l.e@gmail.com) o tramite la pagina Facebook dello stesso (https://www.facebook.com/Comitato-SOLE- 115562513173354/ ) e, sempre su Facebook, sul gruppo del “Forum Ambientalista

– Civitavecchia”, sul gruppo di “Piazza 048”, sulla pagina “No al Fossile – Civitavecchia”, sul gruppo “ Lipu Civitavecchia – Monti della Tolfa”.

Sarà possibile, inoltre, mettersi fisicamente in contatto con i membri del Comitato presso i “banchetti” su strada che il Comitato tiene il sabato mattina in zona mercato.