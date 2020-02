Coldiretti di Viterbo. Francesco Battistoni: “Un’occasione per ringraziare Alberto Frau e salutare l’arrivo di Elvino Pasquali”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Colgo l’occasione per salutare e ringraziare l’amico Alberto Frau, che dopo quattro anni di assiduo lavoro, lascia la direzione Coldiretti di Viterbo per spostarsi nelle vicine Marche. Alberto è un dirigente in gamba, ha dato un grande impulso all’associazione, e con lui avrò modo ancora di collaborare essendo commissario regionale di Forza Italia proprio nelle Marche.

Ricordo con grande orgoglio le battaglie fatte insieme, come quelle per i danni da fauna selvatica, quelli provocati dalla Xylella fastidiosa per cui siamo stati insieme a protestare sotto il Ministero; di grande impatto per la nostra provincia è stata la partecipazione di Viterbo al Villaggio di Coldiretti Roma, che ha visto numerose nostre aziende proiettate a livello nazionale. A lui vanno i miei migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico.

Un grande in bocca al lupo anche ad Elvino Pasquali, che sostituirà Frau, per la nuova avventura nella nostra magnifica terra; sono convinto che avremo modo ed opportunità di collaborare, a tal proposito auspico quanto prima un incontro per confrontarci sulle varie tematiche che interessano l’agricoltura.