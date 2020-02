Strada Freddano, chiusa al traffico dal 24 febbraio al 2 marzo

loading...

La strada è raggiungibile da Ponte del Diavolo

NewTuscia – VITERBO – Si ricorda che dal 24 febbraio al 2 marzo strada Freddano sarà chiusa al traffico. Strada Freddano sarà comunque raggiungibile da strada Ponte del Diavolo (nei pressi di strada Terme – strada Montarone). Sarà istituito il divieto di transito su strada Freddano, dall’intersezione con strada Signorino, per i successivi cento metri. “I lavori potrebbero essere ultimati anche prima della data prevista – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini -. L’eventuale riapertura anticipata verrà tempestivamente comunicata”.

Si ricorda inoltre che la chiusura della strada si rende necessaria per consentire l’interramento della linea aerea dell’energia elettrica e la contestuale rimozione di due pali della corrente, il cui attuale posizionamento crea difficoltà alla viabilità. In occasione di tale intervento, nel tratto interessato dai lavori, si procederà anche al rinnovo della condotta idrica. “Gli interventi in questione – conclude Allegrini – rientrano nell’ambito dei lavori di copertura di un tratto del fosso Urcionio e del fosso San Pietro e della sistemazione dell’area esterna a porta Faul”.