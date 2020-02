Volley, “Sole Luna” campione provinciale under 14 femminile

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La semina della Volley Academy deve davvero essere di buona qualità: domenica a Nepi è arrivato il primo ottimo raccolto della stagione, nella final fuor che assegnava il titolo provinciale la SOLE LUNA ha dominato la giornata e si è laureata campione provinciale under 14 femminile.

Due a zero al Bracciano nella semifinale che opponeva la SOLE LUNA capolista del girone B alla seconda del girone A e due a zero al Tarquinia che nella seconda semifinale aveva battuto il litorale in Volley.

Si conclude una prima fase nella quale la Volley Academy conquista il titolo provinciale senza concedere agli avversari nemmeno un set.

Ora grazie a tale risultato la Volley Academy accede alla fase regionale formata da sedici squadre che se la vedranno tra loro con la formula del tabellone vincenti e perdenti.

Un altro traguardo importante per una società solo al suo secondo anno di vita.

Coach de Gennaro su questa prima parte di stagione e sugli obiettivi della rimanente “in virtù della bellissima passata stagione che ci ha visto campioni provinciali e sul podio regionale nel campionato under 13, non potevamo certo darci un obiettivo diverso, abbiamo solo fatto il nostro dovere.

Peraltro ora la musica cambia completamente, il livello è enormemente superiore e noi, per la assenza finora di partite combattute, potremmo trovarci davanti un muro.

Per lunghissimi infortuni, molteplici piccoli acciacchi e influenze varie siamo solo al 50% delle nostre potenzialità e se questo ci è bastato per il livello precedente ora non servirà a nulla.

Dobbiamo migliorare il ritmo gara, ridurre gli errori definitivi, migliorare in ricezione e il segreto per ottenere questo è uno solo, umiltà e lavoro.”