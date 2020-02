EX. progettare l’abbandono: I nuovi appuntamenti e le anticipazioni sul 14 Marzo

loading...

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Proseguono le proposte di EX. progettare l’abbandono, progetto vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del MiBACT. Dallo scorso dicembre, la centralissima piazza del Mercato di Terni è diventata la sede di attività innovative, gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, all’insegna della creatività e della partecipazione. Ci sono ancora nuovi appuntamenti da qui a sabato 14 marzo 2020, data dell’evento conclusivo che animerà ininterrottamente quest’area.

Domenica 23 Febbraio e 1 Marzo all’Info Point di EX. ci sarà CO:MARKET con l’architetto Marco Emanuel Francucci, in collaborazione con Alessandro Capati e Irene Labella. Si tratta di un laboratorio di co-progettazione in cui gli abitanti, che spesso sono ai margini dei processi di trasformazione urbana, avranno a disposizione un plastico tridimensionale dell’area che funzionerà come gioco di simulazione in cui tutti potranno intervenire.

Venerdì 13 Marzo in anteprima, gli esercizi commerciali della piazza ospiteranno le “Pillole Rigeneranti” un format dove confluiranno i molteplici contributi su piazza del Mercato raccolti durante questi mesi. Da dicembre a oggi infatti, sono state aperte due call: una per le proposte di rigenerazione e una per le tesi di laurea incentrate sulla riconversione dell’area. Piazza del Mercato e i suoi abitanti sono stati inoltre oggetto di una ricerca sociale da parte dell’Università degli Studi di Perugia grazie al lavoro del prof. Raffaele Federici con la collaborazione della sociologa Marta Carlini.

Sabato 14 marzo tutta la piazza sarà chiusa al traffico e dalla mattina fino alla mezzanotte ospiterà i numerosi appuntamenti in programma. In questo evento saranno presentati i risultati dei workshop partiti da dicembre, oltre a performance artistiche, mostre, musica, incontri e un mercato con le eccellenze dell’artigianato e delle produzioni locali. Tra le creazioni dei percorsi, una canzone inedita dedicata a piazza del Mercato, scritta e musicata da quanti hanno partecipato al laboratorio corale con Marta Fabrizi e Eleonora Castellani e una nuova segnaletica artistica grazie al laboratorio con gli architetti Cristina Daminato e Valentina Taddei. Fra gli appuntamenti anche lo swap per il riciclo dei regali degli e delle ex partner che saranno scambiati tra i partecipanti.

Da dicembre a oggi la partecipazione dei cittadini e delle associazioni a EX. progettare l’abbandono ha visto una crescita costate e entusiasta. Tanto interesse testimonia da un lato il profondo legame della Città con piazza del Mercato, dall’altro la necessità di concretizzare proposte intorno a questo luogo altrimenti lasciato al degrado da quando nel 2011 ha chiuso l’area mercatale che ancora non è stata riqualificata.

E’ un progetto di Demetra e Arciragazzi gli Anni in Tasca in partenariato con ADD Umbria, HackLab, Inter_valli, Ass. Ephebia e Ass. Cult. “Il Progetto…”.