4 trend e tendenze dell’ufficio del futuro

NewTuscia – Oggigiorno il mercato sempre più dinamico e ricco di stimoli anche per quanto riguarda l’ufficio. Ci sono infatti tanti studi che vanno alla ricerca dei trend e delle tendenze dell’ufficio e degli spazi di lavoro che guardano al futuro. Evolversi è inevitabile anche per quanto riguarda gli spazi di lavoro che devono essere in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato.

Per incentivare la produttività diventa indispensabile parlare di tematiche come il green, la personalizzazione, la flessibilità e anche la tecnologia, come spiegato nel dettaglio di seguito.

Green washing

Il termine green washing può essere tradotto con “dare una mano di verde”.

In altre parole, anche l’ufficio e gli ambienti di lavoro si preoccupano di più della sostenibilità ambientale. Nei moderni spazi di lavoro diventa fondamentale aggiungere un tocco di verde con piante e piccoli arbusti da interno. Inoltre, l’ufficio del futuro mette in atto pratiche sostenibili come utilizzare carta riciclata, ridurre gli sprechi energetici e incentivare la mobilità sostenibile. Oltre ad essere un aspetto che mette di buon umore i dipendenti, le attenzioni verdi sono ciò che serve per conquistare maggiori fette di mercato. Infatti, molti clienti scelgono un partner piuttosto che un altro proprio perché ha maggiori attenzioni verso l’ambiente con soluzioni ad hoc.

Strumenti hi tech

Impossibile parlare di futuro senza trattare anche del tema tecnologia. Per star dietro alle novità del mercato è obbligatorio avere una strumentazione hi tech. La connettività è essenziale perché quel giorno che in ufficio non funziona il modem, si registrano diversi momenti di panico. Sono davvero tante le apparecchiature ad alta tecnologia che possono servire in ufficio e la scelta dipende soprattutto dal settore di attività. Per esempio, un plotter di ultima generazione è immancabile in tutti gli uffici tecnici. Avere la sicurezza di poter verificare le banconote è vitale quando i lavoratovi hanno a che fare con del denaro contante.

Personalizzazione

Rispetto a un tempo gli uffici moderni sono davvero molto diversi e cambiati anche per quanto riguarda l’organizzazione della scrivania. Se una volta si ricercava la conformità, oggi viene invece incentivata la personalizzazione. È stato dimostrato che una scrivania personalizzata che parla di chi la usa, risulta essere più funzionale per portare a termine le diverse mansioni. Chi ha modo di esprimere la sua personalità e i suoi interessi è più felice e lavora meglio: una regola basilare del benessere negli spazi lavorativi.

Flessibilità

Un altro concetto evidenziato dagli studi sulle tendenze dell’ufficio del futuro è sicuramente la flessibilità, sia degli spazi che dei lavoratori. Oggi niente e nessuno rimane uguale ma si trasforma per rispondere alle sfide che il futuro mette davanti. Un lavoratore può, per esempio, lavorare in autonomia ma anche essere l’elemento di un team di lavoro. Anche gli spazi possono mutare in base alle esigenze trasformandosi secondo le richieste. Per esempio, capita spesso che un ambiente venga utilizzato per fungere da ambiente per il co working e il brain storming.