“La via allegra al socialismo”, venerdì 21 febbraio la presentazione del libro di Roberto Giuliano a Montalto

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Che cosa è il Socialismo? Si conosce il vero significato del termine Socialismo? Venerdì 21 febbraio, alle ore 17:30, presso la biblioteca comunale (Ingresso libero), verrà presentato il libro di Roberto Giuliano “La via allegra del socialismo“, che dà delle risposte sia in chiave storico-politica che sociologica del termine. Interverranno l’autore del libro Roberto Giuliano, Donato Robilotta già consigliere regionale nuovo PSI, Giancarlo Lehner giornalista e scrittore, Corrado Clini ex Ministro dell’ambiente e Stefano Parisi consigliere regionale Energie per l’Italia. Modererà gli interventi Carmelo Messina.

L’indagine, effettuata tramite il popolare social network Facebook. ha permesso all’autore di fare una analisi di ampio respiro su cosa si intende oggi per socialismo nelle aspettative profonde delle persone. «La stessa parola ha sempre sottinteso concetti e valori a volte in profonda antitesi – scrive l’autore Roberto Giuliano -. Certamente l’aspetto più complesso è la visione ideologica del termine socialista che determina aspettative messianiche se non religiose; si è cercato di posizionare il socialismo all’interno di una visione valoriale, alternativa all’ideologia». La prefazione del libro è di Gianni De Michelis e l’introduzione di Duccio Trombadori.