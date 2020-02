Il direttore dell’agenzia regionale di protezione civile Tulumello in visita a Orte

loading...

NewTuscia – ORTE – Il direttore dell’agenzia regionale di protezione civile, Carmelo Tulumello, ha visitato questa mattina la sezione di Orte. Ad accoglierlo i volontari del gruppo coordinato da Francesco Gentili, da poco entrato nel Coreir-Corpo regionale d’intervento rapido del Lazio. Tulumello ha visionato la sala operativa “Giovanni Peciarolo” e il deposito automezzi di Orte Scalo, poi si è spostato nella sede comunale per un incontro con l’assessora all’Ambiente Mariastella Fuselli. Nel corso della visita, il direttore ha espresso l’intenzione dell’agenzia regionale di protezionecivile di investire su Orte per ampliare la colonna mobile del Lazio.

“Lavicinanza alle grandi vie di comunicazione e la prossimità a territori interessati da molteplici fattori di rischio ci portano a decidere d’investire qui-ha detto Tulumello-. Intendiamo portare a Orte grandi attrezzature e logistica pesante. Non chiediamo risorse, ma solo d’investire quelle che l’agenzia metterà in campo” ha chiuso il direttore.“La visita del dottor Tulumello è una grande soddisfazione per tutto il nostro gruppo–ha aggiunto Francesco Gentili-. Mi auguro che l’amministrazione comunale riesca a portare avanti il progetto di realizzare un polo per la sicurezza sul nostro territorio”.

Protezione civile Orte