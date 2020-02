Sanità nel Lazio. Regimenti (Lega): “Urgente rivedere il sistema e tutelare diritto salute”

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Le politiche attuate da Zingaretti e dal suo assessore D’Amato hanno messo in ginocchio la sanità nel Lazio. La situazione è critica: da una parte i cittadini costretti a sopportare carenze nei servizi e dall’altra medici e infermieri alle prese con turni massacranti e precarietà lavorativa.

La morte della donna di 66 anni a Latina, dopo aver trascorso 8 ore al pronto soccorso, il medico indagato a Montefiascone per il decesso di una sedicenne, tornata a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Viterbo e i tagli alle risorse destinate per l’assistenza domiciliare ai disabili sono solo gli ultimi episodi di cronaca. Per questo consideriamo prioritario rivedere il sistema della sanità regionale, per garantire a tutti la giusta tutela del diritto alla salute”.

Lo afferma l’On. Luisa Regimenti, eurodeputata della Lega e responsabile Sanità per il partito nel Lazio.