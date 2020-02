Ad Arrone arriva il carnevale. Appuntamento il 25 febbraio nella piazza centrale del paese

loading...

NewTuscia – ARRONE – Riceviamo e pubblichiamo. Ogni Carnevale che si rispetti ha la sua festa in piazza ed anche Arrone si presenta con la sua manifestazione per riunire grandi e piccini, in un momento di allegria.

La Pro Loco ha organizzato per MARTEDI 25 FEBBRAIO 2020 dalle 15.00 un evento che avrà luogo nella piazza centrale del paese dove sfileranno i bambini dell’ asilo nido “la valle dei bimbi” e dove ognuno, se vorrà, potrà partecipare con la propria maschera o il proprio trucco al CONCORSO PER LA MASCHERA PIU’ BELLA e tentare di vincere uno dei premi in palio.

L’animazione e l’area merenda, organizzata dai commercianti di piazza, dove si potranno acquistare deliziose sfiziosità, accompagneranno tutta la festa, creando un’atmosfera allegra e goliardica.

Non resta che scegliere una maschera e arrivare in piazza per passare un pomeriggio indimenticabile all’ombra della torre di uno dei borghi più belli d’Italia.