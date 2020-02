Fiavet Lazio lancia un sondaggio sul Coronavirus

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Fiavet Lazio comunica che sul proprio sito istituzionale (www.fiavetlazio.it) è stato pubblicato un sondaggio sugli eventuali annullamenti causati dalla grave crisi determinata dal Coronavirus.

L’indagine tende ad acquisire dati il più possibile precisi relativamente al recesso di viaggi già acquistati, sulle eventuali prenotazioni, ma anche su un calo dei trend di vendita.

In modo semplice e pratico, basta andare sulla home page del sito dell’Associazione e cliccare su “start” per iniziare il sondaggio. Si potrà così dichiarare il numero degli annullamenti (meno di 5, da 5 a 10, più di 10); per quali destinazioni (Cina, altri paesi asiatici, resto del mondo); per quali date di partenza (fino ad oggi, da oggi al 31 marzo, dopo il 31 marzo).

Il sondaggio tende inoltre a rilevare se è evidente o meno un calo della domanda rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e in quale misura.

Le risposte saranno utili per comunicare alle istituzioni l’impatto della crisi sul comparto turistico della Regione Lazio. L’invito a partecipare al sondaggio è tuttavia rivolto anche agli agenti di viaggio del resto d’Italia al fine di poter comparare le varie situazioni esistenti sull’intero territorio nazionale.