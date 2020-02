Aborto. Regimenti (Lega): “Puntare su prevenzione e consultori”

“Ha ragione Salvini quando afferma che esiste un problema culturale –– non si possono nascondere le difficoltà delle famiglie e di tutte quelle donne che spesso vengono lasciate sole a gestire una situazione che le segnerà per sempre. Le conseguenze di tutto ciò si riflettono inevitabilmente sul welfare sanitario, chiamando in causa problemi etici nel personale medico e infermieristico, ma anche alimentando l’illegalità e i pericoli per le donne che decidono di abortire in strutture non abilitate, tanto da mettere a serio rischio la propria incolumità”.