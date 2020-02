Una Viterbese ingenua perde nel finale 3-2.(La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VIBO VALENTIA – Una Viterbese ingenua in difesa perde malamente a Vibo Valentia. Una partita condizionata dagli errori difensivi dei gialloblù, che hanno regalato tre reti alla compagine di casa. I gialloblù sotto di due reti nel primo tempo. Per un errore difensivo di Markic con Bernadotto che lo ha superato in velocità ed ha messo in rete. Poi il calcio di rigore su contrasto in area sulla linea di fondo del difensore gialloblù Baschirotto, poi espulso, su una grave indecisione del portiere Vitali. Il rigore per i padroni di casa è stato realizzato da Bubas. Nella ripresa grande reazione della Viterbese che con una grande rimonta prima accorcia le distanze con il difensore Negro e poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Tounkara. Nel finale è arrivata la beffa. Una rete su punizione di Emmausso, anche se il portiere della Viterbese nell’occasione non è sembrato esente da responsabilità.

Passiamo alle formazioni che sono scese in campo allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia

VIBONESE: Mengoni, Ciotti, Altobello, Tedolfi, Tito; Tumbarello, Signorelli, Pugliese, Berardi, Bernardotto, Bubas

A disposizione di Mr.Michele Facciolo: Greco, Mahrous, Malberti, Del Col, Rezzi, Prezzabile, Battista, Napolitano, Taurino, Petermann, Sgambati, Emmausso

VITERBESE: Vitali, Negro, Markić, Baschirotto, De Giorgi, Besea, Bensaja, Molinaro, Errico, Tounkara, Bunino

A disposizione di Mr.Antonio Calabro: Pini, Antezza, Menghi, Corinti, Zanoli, Maraolo, Urso, Bianchi, Simonelli

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Assistenti: Davide Meocci di Siena e Nicola Mariottini di Arezzo

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 5° calcio d’angolo per la Vibonese senza esito. La Viterbese fa buona guardia e non corre pericoli.

Al 7° calcio d’angolo per la Viterbese. Batte dalla bandierina Bensaja. Il pallone viene scodellato in area calabrese, ma l’arbitro interrompe il gioco per un fallo in attacco degli attaccanti gialloblù.

Al 10° vantaggio per la Vibonese grazie alla rete di Bernadotto che approfitta di uno svarione di Markic. L’attaccante calabrese entra in area e con un tiro preciso batte il portiere Vitali

della Viterbese.

Al 14° calcio d’angolo per la Viterbese. Batte Bensaja che mette in mezzo all’area di rigore dei padroni di casa che respingono. Il pallone ritorna sui piedi di Markic che conclude dai 25m, ma il suo tiro è debole ed il portiere della Vibonese Mengoni para.

Al 16° contrasto in area tra Tounkara, attaccante della Viterbese, ed un difensore della Vibonese. L’arbitro lascia correre.

Al 20° Viterbese vicina al pareggio con Bunino che si è liberato della guardia del suo marcatore ed è entrato in area di rigore. Riesce a concludere in porta, ma il portiere della Vibonese respinge la conclusione.

Al 25° calcio di rigore per la Vibonese scaturito dall’ennesimo svarione della difesa gialloblù. Il portiere Vitali sbaglia il tempo dell’uscita, il difensore Baschirotto contrasta nei pressi della linea di fondo un attaccante delle Vibonese che cade a terra. L’arbitro concede il rigore ed espelle il difensore Baschirotto della Viterbese. Dal dischetto realizza Bubas il 2-0 per i padroni di casa e la Viterbese rimane in 10 uomini.

Al 26° viene ammonito Tedolfi della Vibonese e conseguente punizione per la Viterbese. Per la Viterbese batte Bensaja. Il suo cross in area serve Bunino che devia il pallone, infrangendosi sulla traversa a portiere battuto. Grossa occasione per i gialloblù.

La Viterbese prova a reagire nonostante il doppio svantaggio e l’inferiorità numerica.

La prima frazione di gioco è terminata 2-0 per la Vibonese con molte recriminazioni per la Viterbese.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nella Viterbese: escono Bunino ed Errico per Urso e Simonelli.

Doppio cambio nella Vibonese: escono Bernardotto e Berardi, al loro posto in campo Emmausso e Del Col.

La Viterbese prova ad attaccare e a rendersi pericolosa in attacco.

Al 13° viene ammonito il difensore De Giorgi della Viterbese.

Al 19° la Viterbese accorcia le distanze con Negro che in una mischia in area anticipa tutti e mette in rete alle spalle del portiere della Vibonese.

Al 23° pareggio della Viterbese. Calcio d’angolo per la Viterbese. Batte Bensaja un pallone scodellato in area calabrese. Si accende una mischia, ne approfitta Tounkara che mette in rete trovando il giusto spiraglio per battere il portiere della Vibonese.

Al 31° viene ammonito Pugliese della Vibonese per fallo su Urso della Viterbese.

Al 33° cambio per la viterbese. Esce Besea al posto di Antezza.

Al 34° cambio: Taurino al posto di Bubas nelle fila della formazione calabrese.

Al 37° gran tiro di Urso per la Viterbese e grande parata in tuffo del portiere Mengoni della Vibonese.

Al 38° cambio nella Viterbese: esce Simonelli e al suo posto entra Bianchi.

Al 42° la Vibonese ritorna in vantaggio su punizione dal vertice dell’area battuta da Emmausso. Il portiere Vitali è apparso poco reattivo nell’occasione.

Al 44° viene ammonito Antezza della Viterbese per fallo di mano.

Al 45° viene ammonito Bensaja della Viterbese.

Al 46° calcio d’angolo per i padroni di casa, senza esito.

L’arbitro concede 5min di recupero. Si perde tempo.

Al 50° tiro di Molinaro per la Viterbese che manda fuori di poco.

La partita termina con la vittoria della Vibonese che finisce 3-2. Una beffa per la Viterbese.

RISULTATI DELLA 7° GIORNATA DI RITORNO

VIBONESE-VITERBESE 3-2

TERNANA-FRANCAVILLA 0-2

BISCEGLIE-SICULA LEONZIO 0-1

PAGANESE-RIETI 3-1

BARI-PICERNO 3-0

CATANZARO-CASERTANA 1-1

POTENZA-RENDE 2-2

CATANIA-REGGINA 0-0

AVELLINO-CAVESE 0-0

TERAMO-MONOPOLI 0-3

CLASSIFICA

REGGINA 60

BARI 54

MONOPOLI 51

TERNANA 48

POTENZA 45

CATANZARO 42

TERAMO 37

CATANIA 37

VITERBESE 35

FRANCAVILLA 34

PAGANESE 34

CAVESE 32

VIBONESE 31

CASERTANA 31

AVELLINO 31

PICERNO 26

BISCEGLIE 19

SICULA LEONZIO 19

RENDE 17

RIETI 12 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

CATANIA-TERNANA

RIETI-TERAMO

RENDE-AVELLINO

CAVESE-BARI

PICERNO-BISCEGLIE

FRANCAVILLA-CATANZARO

REGGINA-PAGANESE

CASERTANA-VIBONESE

VITERBESE-POTENZA

MONOPOLI-SICULA LEONZIO