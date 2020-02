NewTuscia – ROMA – “Il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio (Ptpr) è stato pubblicato sul Burl”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. La pubblicazione sul Bollettino conclude un iter lunghissimo e pone la parola fine ad anni di proroghe. L’ultima del febbraio 2019. “Il Lazio si è inserito nel ristretto novero delle regioni che hanno adottato questo strumento – prosegue il consigliere regionale -. Il Ptpr garantisce regole chiare per la gestione del territorio, per avviare le fasi dell’aggiornamento dei paesaggi sulla cartografia recente e per le successive pubblicazioni.