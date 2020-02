Campionato regionale di seconda categoria (Girone A) diciannovesima giornata: Assd Torrese – Asd Etruscapodimonte 0-3

loading...

VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

(Primo Tempo 0 – 1)

ASSD TORRESE: Fortunati, Magini (14° st Sidime), Okoro, Stabile, Giovannini (30° st Zanoni), Magrini, Door Long (18° st Ghinassi), Avitabile, De Oliveira, Bisti (4° st Pallottino), Daffeh (21° st Pieri)

A DISPOSIZIONE: Riccini, Lika, Evangelisti

ALLENATORE: Manucci

ASD ETRUSCAPODIMONTE: Capone, Cavallari, Volpi (9° st Mancini), Castellucci, Rocchi, Soldini (39° st Marcucci), Cacaca (6° st Zaccani), Pesci, Olivieri, Catanesi, Marabottini

A DISPOSIZIONE: Calabrese, Iaschi, Galli, Manni, Papa

ALLENATORE: Bandiera

ARBITRO: David Boninsegna del Comitato di Viterbo

MARCATORI: 21° pt Cacace (AE), 18° st Catanesi (EC), 47° st Marabottini (EC)

NOTE: Ammonito 36 st Stabile (AT)

Sconfitta Torrese che non pregiudica il piccolo vantaggio aritmetico conquistato sulla zona retrocessione: erano e rimangono due i punti di vantaggio. Lacuali in vantaggio al 21° con un colpo di testa di Cacace (intelligente tanto la punizione di Pesci quanto il cross di Cavallari). Il raddoppio è griffato da Catanesi su cross di Marabottini. Che al secondo minuto di recupero realizza un calcio di rigore. Bandiera presenta al Santa Caterina una formazione ispiratissima in fase offensiva: efficaci i movimenti di Marabottini ma di poco fuori le quattro conclusioni a rete costruite, Pesci conclude alto, colpo di testa fuori di poco di Cacace, conclusioni alte di Rocchi ed Olivieri.

Caio De Oliviera Dos Santos cerca di illuminare il gioco locale. Prepotente conclusione di poco alta al quinto della ripresa oltre ad assist al servizio squadra per Door Long (un paio di conclusioni controllate da Capone ed un cross si cui gli avanti arrivano in ritardo), Magini (conclusione di poco al lato al 16° del primo tempo), Bisti (conclusione alta alla mezz’ora del primo tempo).