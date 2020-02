I vincitori dell’VIII edizione de ‘Le più belle frasi d’amore’

loading...

I vincitori sono Arianna Venturino (poesia), Ilaria Vecchietti (racconto), Gianfranco Maiuri (frase) e Leonardo Donelli (Premio Raffaella Spera). Non assegnati i premi fan-fiction e Io amo lo sport.

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. E’ giunta a conclusione l’ottava edizione del concorso ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato dalla redazione di M&L. La giuria, formata dalla professoressa Anna Maria de Majo (ideatrice del concorso), la giornalista Silvia Sottile e la critica Donatella Cerboni e presieduta dalla scrittrice Diletta Nicastro, ha scelto come vincitori la poesia Qualcosa d’amare di Arianna Venturino nella sezione poesia classica, il racconto L’invito di Ilaria Vecchietti nella sezione prosa – racconto e Gianfranco Maiuri nella sezione prosa – frase. Leonardo Donelli ha vinto il Premio Raffaella Spera (dedicate alle liriche che esaltano l’amore appassionato) con Se tu sapessi.

Non sono stati assegnati i premi fan fiction (prosa e poesia) incentrati sulla saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, perché nessun elaborato arrivato in redazione rispecchiava l’anima dei personaggi creati dalla penna della Nicastro.

Non assegnato neanche il premio Io amo lo sport.

Tutti gli elaborati menzionati saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’ già disponibile su Amazon Kindle con tutti i vincitori dal 2012 al 2019.

I vincitori riceveranno inoltre un romantico centrino realizzato a mano, un buono sconto del 30% sulle pubblicazioni M&L già edite in cartaceo e un attestato. I secondi arrivati ricevono un buono sconto del 25% su tutte le opere già edite di M&L in cartaceo. I terzi classificati hanno un buono sconto del 20% su tutte le opere già edite di M&L in cartaceo.