Innaugurazione defibrillatore donato da David Colonna e Emanuela Ugolini al centro sociale polivalente la torre

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. L’iniziativa mi stai a cuore ideata dall’infermiere David Colonna e dalla sua collaboratrice Emanuela Ugolini muove i suoi primi passi il 28 maggio 2016 giorno in cui alla presenza del Vicesindaco Luisa Ciambella e del consigliere comunale Arduino Troili, con la benedizione del vice parroco don Vittore dona il primo defibrillatore semiautomatico esterno di pubblico accesso alla popolazione.

In un primo momento il defibrillatore era collocato invia Sant’Anna 7, successivamente abbiamo deciso di spostare in piazza xx settembre il dae presso il “Centro Sociale polivalente La Torre” al fine di renderlo più visibile in caso di necessità.

L’iniziativa mi stai a cuore ha realizzato in questi anni delle giornate dedicate alla misurazione gratuita della pressione con relativa promozione di stili di vita sani e una giornata informativa della catena della sopravvivenza e dimostrazione delle manovre di rianimazione cardio- polmonare in età adulta e pediatrica ed utilizzo del dae.

Colonna David ha dichiarato : “Sono istruttore con PHYSIODOCET, azienda che si occupa di formazione sia di personale laico che sanitario, con la quale organizzerò delle giornate informative, avvalendomi anche della collaborazione della dott.ssa Emanuela Ugolini relativamente alle fasi organizzative ;come cittadino e soprattutto infermiere mi sono messo a disposizione della mia comunità perché ritengo indispensabile promuovere la conoscenza delle manovre di rianimazione cardio polmonare,: formazione e informazione possono fare la differenza in caso di arresto cardiaco”.

Ugolini Emanuela ha dichiarato: Dal 2016 collaboro con l’infermiere Colonna, nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla collettività, Il nostro obiettivo è quello di raggiungere più cittadini possibili, proponendo tematiche di pubblico interesse pertanto, continueremo a metterci a disposizione delle istituzioni e associazioni che vogliano collaborare con noi.

Ringraziamo il Sindaco Giovanni Arena, l’assessore Antonella Sberna, il consigliere Antonio Scardozzi, il presidente del centro sociale polivalente la torre Signorelli ed Arduino Troili sensibilità e disponibilità mostrata.