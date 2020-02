FederScherma Lazio. Europei giovanili: 12 laziali convocati in azzurro

loading...

NewTuscia – ROMA – Sono ben 12 gli atleti laziali che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in programma a Porec, in Croazia, dal 22 febbraio e sino al 2 marzo. Nelle convocazioni azzurre figurano anche due fratelli, Davide e Damiano Di Veroli, famiglia già pluridecorata nella scherma italiana.

Dopo l’edizione 2019 ospitata a Foggia, la scherma giovanile europea si ritroverà nella vecchia Parenzo che ha già ospitato diverse rassegne continentali e mondiali.

Saranno complessivamente 53 gli atleti italiani che si alterneranno sulle pedane croate, in un test fondamentale in vista dell’appuntamento più importante della stagione giovanile: i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in programma ad aprile a Salt Lake City.

Il Lazio sarà rappresentato in tutte le armi. Nella categoria Cadetti (under17) in gara nel fioretto maschile Damiano Di Veroli della Giulio Verne Roma e Giuseppe Franzoni del Club Scherma Roma; nella sciabola femminile Francesca Burli del Frascati Scherma; nella sciabola maschile Leonardo Tocci del Frascati Scherma e Alessandro Conversi del Club Scherma Roma (per lui solo la prova individuale); nella spada femminile in pedana Lucrezia Paulis delle Fiamme Oro Roma mentre nella spada maschile toccherà ad Andrea Ursini del Club Scherma Roma (in gara solo nell’individuale).

Tra i Giovani (under20), invece, in pedana nella sciabola femminile Alessia Di Carlo del Club Scherma Roma e Benedetta Taricco dell’Aeronautica Militare; nella sciabola maschile Luca Fioretto del Club Scherma Roma; nella spada femminile Gaia Traditi delle Fiamme Oro e infine nella spada maschile Davide Di Veroli della Fiamme Oro, protagonista la scorsa settimana con la squadra assoluta degli spadisti azzurri che ha staccato il pass per l’Olimpiade di Tokyo2020.

E laziale è anche il maestro Fabrizio Villa, tecnico romano che guiderà i fiorettisti, mentre nel fioretto femminile under20 Giulia Amore del Club Scherma Roma è stata designata come riserva in Italia.

Il programma delle gare prevede da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio lo svolgimento delle prove riservate agli under17, mentre gli under20 saranno in pedana da giovedì 27 febbraio e sino a lunedì 2 marzo.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI POREC2020 – DELEGAZIONE ITALIANA – Porec, 22 febbraio – 02 marzo 2020

ATLETI – Cadetti

Fioretto femminile

Eleonora Candeago (Scherma Mogliano), Matilde Calvanese (Cs Jesi), Carlotta Ferrari (Comense Scherma), Margherita Lorenzi (Comini Padova)

Ris. in Italia: Benedetta Pantanetti (Cs Ancona)

Fioretto maschile

Damiano Di Veroli (G.Verne Roma), Giuseppe Franzoni (Cs Roma), Gabriel Giardinelli (Fides Livorno), Marco Proietti (Cs Ancona)

Ris. in Italia: Matteo Iacomoni (Pisascherma)

Sciabola femminile

Francesca Burli (Frascati Scherma), Manuela Spica (Gymnasium L’Aquila), Mariella Viale (Champ Napoli), Michela Landi (Cs Napoli – solo ind.), Lucia Stefanello (Petrarca Scherma – solo sq.)

Sciabola maschile

Edoardo Cantini (Fides Livorno), Emanuele Nardella (Dauno Foggia), Leonardo Tocci (Frascati Scherma), Alessandro Conversi (Cs Roma – solo ind.), Marco Mastrullo (Dauno Foggia – solo sq.)

Spada femminile

Gaia Caforio (Marchesa Torino), Carola Maccagno (Isef Torino), Lucrezia Paulis (Fiamme Oro Roma), Margherita Baratta (Genova Scherma – solo ind.), Anita Corradino (Cesare Pompilio Genova – solo sq.)

Spada maschile

Fabrizio Cuomo (Cs Partenopeo), Simone Mencarelli (Isef Torino), Davide Santoro (Cs San Nicola), Andrea Ursini (Cs Roma – solo ind.), Federico Pezzoli (Acc. Bernardi Ferrara – solo sq.)

ATLETI – Giovani

Fioretto femminile

Vittoria Ciampalini (Fiamme Oro), Martina Favaretto (Fiamme Oro), Claudia Memoli (Fiamme Azzurre), Marta Ricci (Esercito)

Ris. in Italia: Giulia Amore (Cs Roma)

Fioretto maschile

Alessio Di Tommaso (Carabinieri), Tommaso Marini (Fiamme Oro), Tommaso Martini (Cs Agliana), Alessandro Stella (Esercito)

Ris. in Italia: Filippo Macchi (Fiamme Oro)

Sciabola femminile

Alessia Di Carlo (Cs Roma), Claudia Rotili (Aeronautica Militare), Benedetta Taricco (Aeronautica Militare), Maddalena Vestidello (Petrarca Padova)

Ris. in Italia: Benedetta Fusetti (Petrarca Padova)

Sciabola maschile

Luca Fioretto (Cs Roma), Michele Gallo (Carabinieri), Pietro Torre (Fides Livorno), Giorgio Marciano (Champ Napoli – solo ind.), Mattia Rea (Champ Napoli – Solo sq.)

Spada femminile

Gaia Caforio (Marchesa Torino), Elena Ferracuti (CdS Terni), Sara Kowalczyk (Giannone Caserta), Gaia Traditi (Fiamme Oro)

Ris. in Italia: Alessia Pizzini (Circ. Ravennate della Spada)

Spada maschile

Filippo Armaleo (Cesare Pompilio Genova), Davide Di Veroli (Fiamme Oro), Giulio Gaetani (Marchesa Torino), Enrico Piatti (Isef Torino)

Ris. in Italia: Riccardo Masarin (Bottagisio Verona)

DELEGAZIONE

Capo Delegazione – Cadetti: Luigi Campofreda

Capo Delegazione – Giovani: Maurizio Randazzo

Maestri – Fioretto | Cadetti: Francesca Bortolozzi, Fabrizio Villa

Maestri – Fioretto | Giovani: Andrea Cipressa, Mauro Numa

Maestri – Spada: Guido Marzari, Massimo Zenga Germano

Maestri – Sciabola: Cosimo Melanotte, Ilaria Bianco (cadetti), Cristiano Imparato (giovani)

Medici: Matteo Angelelli, David Luzon

Fisioterapisti: Benedetto Coraci, Giulia Rai

Tecnici delle armi: Paolo Battocchio, Micheal Pasut

PROGRAMMA GARE

Sabato 22 febbraio

Spada maschile | Cadetti

Sciabola femminile | Cadetti

Domenica 23 febbraio

Fioretto maschile | Cadetti

Spada femminile | Cadetti

Lunedi 24 febbraio

Fioretto femminile | Cadetti

Sciabola maschile | Cadetti

Martedì 25 febbraio

Spada maschile | Cadetti – Gara a squadre

Fioretto maschile | Cadetti – Gara a squadre

Sciabola femminile | Cadetti – Gara a squadre

Mercoledì 26 febbraio

Spada femminile | Cadetti – Gara a squadre

Fioretto femminile | Cadetti – Gara a squadre

Sciabola maschile | Cadetti – Gara a squadre

Giovedì 27 febbraio

Spada maschile | Giovani

Sciabola femminile | Giovani

Venerdì 28 febbraio

Fioretto maschile | Giovani

Spada femminile | Giovani

Sabato 29 febbraio

Fioretto femminile | Giovani

Sciabola maschile | Giovani

Domenica 1 marzo

Spada maschile | Giovani – Gara a squadre

Fioretto maschile | Giovani – Gara a squadre

Sciabola femminile | Giovani – Gara a squadre

Lunedì 2 marzo

Spada femminile | Giovani – Gara a squadre

Fioretto femminile | Giovani – Gara a squadre

Sciabola maschile | Giovani – Gara a squadre

