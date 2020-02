Contratti di Fiume, nel Lazio finanziati 19 progetti per oltre 437.000 euro con bando regionale

loading...

NewTuscia – ROMA – Oggi sono stati presentati i risultati del bando regionale sui Contratti di Fiume: finanziati 19 percorsi di contratto di fiume, lago e costa in tutto il Lazio, tutti quelli presentati, con aumento fino a 437.000 euro rispetto all’iniziale copertura di 300.000 euro. All’appuntamento promosso e coordinato da Cristiana Avenali responsabile Contratti di Fiume della Regione Lazio, oltre a tanti circoli e rappresentanti di Legambiente, anche tutti gli amministratori e promotori dei percorsi premiati. Nei percorsi attivati nel Lazio, dove cioè è stato pertanto presentato il Manifesto di Intenti, aderiscono ben 207 enti pubblici e 314 soggetti privati.

“I Contratti di Fiume del Lazio, grazie a questo impegno economico regionale, hanno da oggi le risorse necessarie per far partire progetti concreti di salvaguardia della biodiversità e protezione dai rischi idrogeologici – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio presente all’appuntamento – Il lavoro della Regione sta dando grandi risultati e ora ci auguriamo che tutti i percorsi concretizzino al meglio e velocemente quanto previsto da ciascuno. Il territorio del Lazio, fatto di tanti fiumi, laghi e costa, ha bisogno di una continuità reale di questi percorsi; tutto ciò può portare a enormi risultati, nel miglioramento ambientale della risorsa idrica e del mare, nella fruibilità e sviluppo ecosostenibile dei territori e nella riqualificazione ambientale di tutta la nostra Regione. Noi continueremo a sostenere ogni percorso di contratto di fiume e quanto l’ente regionale sta mettendo in campo in merito, ci auguriamo di vedere presto tutti i progetti realizzati e il cambiamento reale e positivo su ciascun territorio”.

Legambiente Lazio