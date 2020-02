“Flirt moms” e messaggi diseducativi online: interviene Marta Vicedomini

loading...

NewTuscia – VITERBO – Egr. Direttore , Le scrivo a seguito di una situazione molto spiacevole che si è venuta a creare sulle pagine on – line di un noto giornale della nostra provincia . Nei giorni scorsi più volte anche contemporaneamente in più spazi sono apparsi annunci pubblicitari che ritengo poter definire “osceni “. Il messaggio pubblicitario ritraeva una donna in atteggiamento provocante e allusorio, una scritta accanto diceva “Flirt moms” , e ancora sotto ” Trova BELLE MAMME nella tua zona” e poi un invito ” iscriviti adesso“.

Un chiaro invito alla mercificazione delle donne, del loro corpo e dello stesso ruolo di Mamma. Prima di coinvolgere lei e la sua testata ho scritto al direttore della nota testata giornalistica, senza però avere nessun riscontro tranne il silenzio, la non considerazione e quindi la censura. Allora ho deciso di rendere questa mia riflessione pubblica perché ritengo che non possiamo più tollerare che messaggi spazzatura come questi infestino anche i giornali che ritengono di fare informazione arrivando ai nostri figli. Da madre e da insegnante quale sono, ritengo che sia giunto il momento di prendere posizione quando tutto intorno a noi sembra essere piegato alla logica dell’interesse economico e materiale.

Quando tutto diventa consumo sulla pelle peraltro delle donne. Nelle fasce orarie in cui ho visto tali immagini chiunque, anche i nostri ragazzi più giovani, potevano e possono imbattersi in un messaggio così volgare e offensivo per le donne e per il ruolo di madre. Io ritengo che la legge tuteli gli utenti da tutto questo e se qualcuno pensa di essere al di sopra o si giustifichi il tutto con un ” così fan tutti”, i cittadini liberi devono esporsi e se occorre fare ricorso alle autorità competenti, come farò io, lo devono fare. Mi piacerebbe sapere se sono sola a pensarla così, se le nostre Istituzioni civili e religiose hanno qualcosa da dire. Se non sia il caso di mettere anche questo tipo di argomenti al centro del dibattito e del confronto pubblico nella nostra città e nella nostra provincia.

Nella speranza di aprire un confronto costruttivo, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Marta Vicedomini