“Carnevale Cup” di calcio a 6: Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro e Fonte Belverde si aggiudicano la fase aquesiana

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro (Primi Calci 2012) e Fonte Belverde (Primi calci 2011) si sono aggiudicati la fase aquesiana della terza edizione della “Carnevale Cup” di calcio a 6 ospitata presso il Palasport Boario.

Nella finalissima 2012 i ragazzi del residente Carlo Palumbo hanno superato in finale per 3-1 il Valentano dopo un percorso di tutto rispetto. Nel Girone A della fase preliminare pareggiano per 1-1 con il Valentano e superano il Manciano per 9-1. In semifinale 6-0 al Tuscania. Questo il quadro completo degli altri incontri: Valentano-Manciano 4-3 (fase preliminare Girone A), Tuscania-Fontus 1-1 (fase preliminare Girone B), DLF Civitavecchia-Tuscania 4-1 (fase preliminare Girone B), DLF Civitavecchia-Fontus 4-1 (fase preliminare Girone B), Valentano-DLF Civitavecchia (semifinale), Manciano-Vetralla 5-4 (finale 5°-6° posto), Civitavecchia-Tuscania 3-1 (finale 3°-4° posto). I toscani hanno superato in finale per 2-0 la Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro. Nel Girone di qualificazione hanno superato per 3-2 il Tuscania, per 7-2 la Romeo Menti Allerona e per 4-0 la Real Azzurra. Ecco gli altri risultati raggruppamento: Real Azzurra – Romeo Menti 4-1 (fase preliminare), Real Azzurra Tuscania 1-1 (fase preliminare), Tuscania-Romeo Menti Allerona 2-2 (fase preliminare), Tuscania-Romeo Menti Allerona 6-1 (finale 3°-4° posto). Si allega a pagina 2 fotografia squadra vincente Polisportiva Real Azzurra ed a pagina 3 squadra vincente Fonte Belverde.