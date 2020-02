Beni confiscati alla mafia per le donne vittime di violenza: BOCCIATO

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Bocciato dalla maggioranza con dichiarazione di voto contrario della lista civica Zingaretti il mio emendamento al collegato al bilancio 2020 in discussione in aula che, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, destinava beni immobili confiscati alla mafia o ad altre organizzazioni criminali proprio alla realizzazione di case rifugio per le donne vittime di violenza.

“Sono stupefatta”, così la consigliera regionale Silvia Blasi del Movimento 5 stelle. E continua: “dopo aver approvato un mio Ordine del giorno che impegnava la Giunta a valutare possibili interventi per istituire case rifugio o case di semiautonomia per le donne vittime di violenza nei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro in provincia di Viterbo, unica nel Lazio ad esserne sprovvista, la maggioranza boccia l’emendamento al collegato al bilancio che destinava a tale scopo i beni immobili confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali”.

Continua Silvia Blasi: “Nessuna spiegazione della bocciatura da parte della Giunta e non voglio credere che l’emendamento sia stato bocciato per meri motivi politici solo perché proveniente dall’opposizione. Se così fosse sarebbe molto grave e indicherebbe una scarsissima considerazione per un argomento come quello della violenza sulle donne che purtroppo è di allarmante attualità e definito dal Procuratore Generale della cassazione Giovanni Salvi come una vera e propria emergenza nazionale”.

Silvia Blasi

Consigliera regionale del Movimento 5 stelle