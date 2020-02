Alunni a lezione di legalità alla Questura ternana

loading...

NewTuscia – TERNI – Questa mattina è stata la volta degli alunni della 5B della scuola primaria “De Amicis”, che sono arrivati con le loro insegnanti ad incontrare la Polizia di Stato.

Sempre grande l’entusiasmo e l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze che dopo aver visitato la Squadra Volanti, la Sala Operativa e la Polizia Scientifica, sono stati ricevuti dal Questore di Terni che ha consegnato un attestato a ricordo della visita.

Questi incontri programmati e ripetuti negli anni, rientrano nelle iniziative che la Polizia di Stato ha messo in campo per avvicinare i giovani alla legalità, collaborando con le scuole, consapevoli che il miglioramento della nostra società passa soprattutto da una forte attività di informazione e di prevenzione, fornendo, in occasioni come queste, spunti di riflessione sui valori della legalità, della responsabilità e del rispetto delle regole.